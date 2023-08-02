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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США бачать ознаки готовності РФ повернутися до зернової угоди

зерно
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Росія готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського зерна через Чорне море.

Як пише Reuters, про це заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, незважаючи на наявну інформацію у США, “ми поки що не бачили жодних доказів цього”.

Росія вийшла з угоди 17 липня. Томас-Грінфілд каже, що якщо Росія хоче постачати свої добрива на світові ринки і здійснювати сільськогосподарські угоди, то “їй доведеться повернутися до цієї угоди”.

– Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені в поверненні до обговорення. Тож ми почекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді, – сказала вона на пресконференції.

Офіційна Москва заявила, що в разі виконання її вимог щодо збільшення експорту зерна і добрив вона розгляне можливість відновлення Чорноморської угоди, укладеної в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини з метою полегшення світової продовольчої кризи, що виникла після вторгнення Росії в Україну.

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Російський експорт зерна і добрив не підпадає під західні санкції, проте Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику і страхування є перешкодою для поставок.

Тиждень тому Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним, який очолював перемовини з боку РФ про укладення угоди щодо Чорного моря, в кулуарах саміту ООН з продовольчих систем у Римі.

Після виходу з Чорноморського пакту Росія почала атакувати українські порти і зернову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї, що призвело до різкого зростання світових цін на зерно.

Росія також пригрозила атакувати цивільні судна, які прямують в Україну, що змусило Київ вжити аналогічних заходів проти суден, що прямують до Росії або на окуповану Росією територію України.

У рамках чорноморської угоди було експортовано майже 33 млн тонн українського зерна. Україна і Росія є провідними експортерами зерна.

Угода дозволяла експортувати російський аміак – основний компонент нітратних добрив – трубопроводом в український порт Одеса. Однак з початку війни трубопровід простоював, а в червні був пошкоджений.

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Війна в Україні, Росія, США, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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