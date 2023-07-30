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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Папа Римський закликав Росію відновити зернову угоду

Папа Римський закликав Росію відновити зернову угоду
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову угоду, завдяки якій Україна могла експортувати зерно зі своїх портів.

Про це він сказав під час недільної молитви, повідомляє The Guardian.

– Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися, – сказав понтифік.

Нагадаємо, що дія Чорноморської зернової ініціативи була припинена 17 липня після того, як Кремль в односторонньому порядку вийшов з угоди.

Після цього російські війська посилили обстріли Півдня України, атакуючи насамперед портову інфраструктуру Одеської області.

Наразі США та союзники працюють над альтернативними наземними маршрутами для експорту зерна з України.

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Папа Римський закликав Росію відновити зернову угоду

Війна в Україні, Папа Римський, Чорноморська зернова ініціатива
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