Папа Римський закликав Росію відновити зернову угоду

Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову угоду, завдяки якій Україна могла експортувати зерно зі своїх портів.

Про це він сказав під час недільної молитви, повідомляє The Guardian.

– Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися, – сказав понтифік.

Нагадаємо, що дія Чорноморської зернової ініціативи була припинена 17 липня після того, як Кремль в односторонньому порядку вийшов з угоди.

Після цього російські війська посилили обстріли Півдня України, атакуючи насамперед портову інфраструктуру Одеської області.

Наразі США та союзники працюють над альтернативними наземними маршрутами для експорту зерна з України.

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