Атаки РФ на зернові термінали України будуть розслідувати як воєнні злочини – ОГПУ

Офіс генерального прокурора розслідує напади Росії на сільськогосподарську інфраструктуру України, що відновились у липні, як потенційні воєнні злочини.

Про це виданню Reuters відповіли в ОГПУ у четвер, 3 серпня.

Обстріли сільськогосподарських об’єктів посилилися після того, як 17 липня Росія вийшла із зернової угоди з Україною в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

– Загалом із початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 100 атак на зернову та портову інфраструктуру України, – йдеться в заяві Генеральної прокуратури.

Наразі українська влада розглядає понад 97 тис. повідомлень про ймовірні воєнні злочини і висунула звинувачення проти 220 підозрюваних у національних судах.

– Україна розслідує ці дії як потенційні воєнні злочини, – відповіли Reuters в ОГПУ.

Генпрокуратура разом з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі розслідує як потенційні воєнні злочини зимову кампанію повітряних ударів по об’єктах української енергетичної та комунальної інфраструктури, а також напад на греблю Каховської ГЕС на півдні Херсонської області.

Москва раніше заявляла, що енергетична інфраструктура є законною військовою ціллю.

Кремль також називав атаки на зернову інфраструктуру України відплатою за український удар по мосту через Керченську протоку до Криму, який використовував для постачання своїх військ на півдні України.

Фото: ОК Південь

Джерело : Reuters

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