Обстріл Херсону та вибухи у Бердянську: 527-й день війни
Найважливіші події 527-ї доби повномасштабної війни Росії проти України читайте в текстовій онлайн-трансляції за 4 серпня.
Найважливіші події 528-ї доби повномасштабної війни Росії проти України читайте в текстовій онлайн-трансляції за 5 серпня.
У МВС пояснили, скільки загиблих на війні в Україні росіян вдалося ідентифікували
В Україні правоохоронцям вдалося зібрати інформацію та ідентифікувати понад 60 тис. російських окупантів, які загинули під час війни проти нашої держави.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у рамках роботи над проєктом Потерь.НЕТ, повідомляє МВС України.
– Цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів. Станом на 4 серпня, на сайті Потерь.НЕТ міститься інформація про 61 431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України.
У разі застосування ядерної зброї РФ не буде змін у сигналі тривоги
Повітряні сили Збройних сил України не зможуть дізнатися, який боєзаряд має запущена Росією ракета. Тому в разі рішення Кремля застосувати по Україні ядерну зброю, змін у сигналі повітряної тривоги не буде.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, щойно держава-терорист випустить ракети у бік України, українські військові зможуть відстежити їх на моніторах.
На прикладах захисників українського неба кожен з об’єктів, випущених по Україні, має свої параметри: швидкість, курс, висота польоту. Також військові звертають увагу на район, звідки агресор здійснив запуск.
В Україні пропонують штрафувати водіїв гучних транспортних засобів
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонують запровадити штрафи та позбавляти водійських прав за їзду у разі порушення допустимого рівня шуму.
Окупанти вдарили по Бериславу з безпілотника
Російські війська атакували середмістя Берислава Херсонської області з безпілотника, внаслідок чого поранено людину.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, окупанти скинули вибухівку на подвір’я місцевого жителя, через що 48-річний чоловік дістав важкі поранення.
Данілов розповів про переговори зі США щодо безпекових гарантій для України
Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди, яка стосується надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої країни. Це буде зовсім інший документ, ніж той, який був ухвалений у 1994 році.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
– Нам дуже хотілося б, щоб це був ґрунтовний документ. Робота над цим документом вже почалася. Маємо розуміння, що тих помилок, які були у 1994 році, ми точно вже не припустимо. Це буде зовсім інший документ, який дійсно гарантуватиме безпеку для нашої країни.
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на Півдні
Наступ Сил оборони України прорвав першу лінію оборони ворога на Півдні. На шляху до другої лінії оборони ворога фіксуються значні інженерні укріплення, які росіяни встигли побудувати за час окупації цих територій.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, для ворога епіцентром бойових дій є Схід України, оскільки для РФ метою є вихід на кордони Донецької та Луганської областей.
The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким
Військовий стратег сер Лоуренс Фрідман зазначає, що Сили оборони воюють не так, як армія США та союзники. Адже американці показують на полі переважну вогневу міць і панування у повітрі, чого немає в української армії.
Отже, ЗСУ не можуть дозволити собі нову версію бліцкригу, до якої, ймовірно, багато хто звик на Заході, пише The Economist. Це також може означати обрання тактики війни на виснаження.
Чому РФ тероризує Україну атаками дронів: пояснення Генштабу Естонії
ЗС Росії намагаються виснажити економіку ударами дронів, адже не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України.
Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла. За його словами, ЗС РФ переважно здійснювали атаки на Куп’янському напрямку та лінії Сватове – Кремінна, а також в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.
РФ підтягує професійні підрозділи на Півдні та Сході України
Російська армія підтягує свої резерви і на Півдні, і на Сході України. Зокрема, ворог залучає професійні підрозділи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Ворог підтягує свої резерви, а вони у Росії є, бо це величезна країна. В основному підтягують саме професійні підрозділи. І на Сході, і на Півдні ми фіксуємо зараз десантно-штурмові загони РФ, які фактично кинуті в бій і там, і там, – сказала вона.
Китай візьме участь в обговоренні української Формули миру в Саудівській Аравії
Китай візьме участь у переговорах, спрямованих на завершення повномасштабної війни Російської Федерації проти України, які мають відбутися у Саудівській Аравії.
Командир Азову Денис Прокопенко (Редіс) знову в строю
Командир Азову Денис Прокопенко на псевдо Редіс, який повернувся з полону знову в строю
Фото тактичних навчань з участю Редіса опублікували на сторінці Азова у Тelegram.
Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.
– Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, п’ятеро командирів Азовсталі на початку липня повернулися до України. Їх звільнили з російського полону у вересні минулого року. За домовленостями з Росією вони мали до кінця війни перебувати в Туреччині.
Звідки виходила РФ – нам то по цимбалах. Данілов заявив, що Україна продовжить експорт зерна
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством попри заяви та погрози Росії.
Він розповів що зернове питання було одне з ключових сьогоднішньої Ставки, яка тривала майже три години та зазначив, що постачання зерна світу Україна тримає на контролі й не збирається зупинятися.
Секретар РНБО наголосив, що з Росією не було ніякої угоди, натомість були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.
– Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось, – сказав він.
Литва готується закрити кордон з Білоруссю через вагнерівців
Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольд Абрамавічюс заявив, що Литва розглядає можливість закрити два із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на передислокацію в цю країну найманців ПВК Вагнера.
За його словами, уряд має затвердити це рішення уже найближчим часом.
– Якщо нині в Польщі практично один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох, – наголосив Абрамавічюс.
Розглядається закриття пунктів пропуску Шумскас і Тверячюс.
На Полтавщині депутат зливав окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ
В Офісі генпрокурора повідомили, що у Полтавській області депутата однієї з селищних рад підозрюють у поширенні інформації про розташування підрозділу ЗСУ. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
За даними слідства, у липні 2023 року депутат на своїй сторінці у соціальній мережі поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості.
Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України не розміщували у відкритому доступі відповідні відомості.
Водночас цей депутат оприлюднював інформацію, яку могли використовувати російські окупанти для корегування вогню по позиціях українських захисників. А у своїх дописах він критикував дії командирів підрозділів ЗСУ.
Депутату селищної ради Полтавського району повідомили про підозру, яка стосується вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).
Ситуація на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ не знайшли мін чи вибухівки на енергоблоках
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час огляду не виявили мін або вибухівки на дахах двох реакторів Запорізької АЕС.
Про це йдеться в офіційному звіті агентства.
– Експерти МАГАТЕ не виявили жодних мін чи вибухових речовин на дахах реакторних будівель 3-го й 4-го енергоблоків і в машинних залах ЗАЕС після того, як учора вдень отримали доступ до них, – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Над Запоріжжям та Донеччиною збили два ворожі БпЛА – Схід
Росія використовує касетні боєприпаси проти цивільних – Офіс генпрокурора
В Офісі генпрокурора повідомили, що російські окупанти понад 200 разів використали касетні боєприпаси проти цивільного населення й Україна має неспростовні докази.
Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.
Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, лікарні, дитячі садки та залізничні вокзали.
Внаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 зазнали поранень.
Гуменюк пояснила, як Україна захищатиме порти від російських атак
Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що Україна перепрофільовує роботу протиповітряної оборони, щоб захистити портову інфраструктуру від російських атак.
– Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами, для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку, — сказала вона в етері Радіо Свобода.
Маляр: ЗСУ наступають на двох напрямках
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Попри шалений спротив ворога, українські війська поступово рухаються вперед.
– Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. У таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед, – написала вона.
Маляр наголосила, що епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Так, на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають важкі бої, кількість ворожих обстрілів збільшилась.
Велика втрата для флоту РФ – Юсов про ураження корабля Оленегорский горняк
Ураження десантного корабля Оленегорский горняк у Новоросійську є великою втратою для флоту окупантів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Планування подальших десантних операцій і використання цих суден стає більш проблематичним. Це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати, – сказав він.
Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
– Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги, – написав у Telegram глава держави.
Під час засідання Ставки присутні обговорили ситуацію на фронті, питання зернового коридору, розвитку ВПК та застосування високоточної зброї.
Ракетна загроза минула – Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки.
У МОЗ показали наслідки повторного прильоту по лікарні в Херсоні
У Міністерстві охорони здоров’я показали наслідки повторного обстрілу Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Карабелеша, де у вівторок російські ракети вбили молодого отоларинголога та поранили медсестру.
Цього разу окупанти влучили у внутрішній двір.
Постраждала будівля моргу. У приймальному відділенні вибито вікна та двері.
На момент атаки працівники та пацієнти були в укритті. Тож, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
У РФ з аеродрому Саваслейка злетів винищувач МіГ-31К ПКС
РФ скинула дві авіабомби на Одрадокам’янку
Близько десятої ранку російська авіація завдала удару по Одрадокам’янці Херсонської області.
На це село на Півдні України окупанти скинули дві керовані авіабомби.
Ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків.
Поранення дістав 50-річний чоловік, зазначають у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Вітер попутний насіння бавовни несе – Гуменюк про вибухи в Феодосії
“Бавовна” в поки що окупованому Криму квітнутиме й надалі.
Так нічні вибухи в низці кримських міст, зокрема у Феодосії, де було найбільш гучно, прокоментувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Вітер попутний насіння бавовни несе, – так про вибухи в Криму в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини сказала Наталія Гуменюк.
Те, що процес “цвітіння бавовни” є неминучим, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня заявила і в ефірі Радіо Свобода.
Наталія Гуменюк додає: у Феодосії, де сьогодні лунали вибухи, зосереджене дуже потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися великі запаси паливно-мастильних матеріалів для Чорноморського флоту РФ.
Саме в таких місцях, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, зосереджена логістика ворога.
– Зрозуміло, що росіяни захищатимуть цей напрямок, адже забезпечення паливно-мастильними матеріалами є дуже важливим компонентом бойової готовності.
Тому бавовна там квітнутиме, це неминуче, – запевнила Наталія Гуменюк.
Україна повернула тіла 44 полеглих захисників
Про це 4 серпня повідомили в Мінреінтеграції.
Серйозна пробоїна після зустрічі з дроном: відео ураження корабля Оленегорский горняк
У мережі з’явилося відео підбиття великого десантного корабля Північного флоту РФ Оленегорский горняк у Новоросійську Краснодарського краю Росії.
На оприлюднених кадрах видно, як начинений 450 кг тротилу надводний дрон прямує до ворожого корабля.
Уже наблизившись впритул до судна, відео з безпілотника обірвалось.
Згодом стало відомо, що Оленегорский горняк після зустрічі з дроном дістав серйозну пробоїну та наразі не може виконувати свої бойові завдання.
Зараз нахилене на бік судно намагаються буксирувати до берега.
Трохи втомився: у Новоросійську підбито великий десантний корабель РФ
4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю Росії підбито великий десантний корабель Північного флоту РФ Оленегорский горняк.
Мережу заполонили кадри, як похилене на бік судно буксирують до берега.
– “Все атаки были отбиты”. Але є нюанс. Новоросійськ. Великий десантний корабель Московії. Був. Тепер трохи втомився, – кепкує з оприлюдненого відео радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Точно були прильоти – Федоров про гучні вибухи серед ночі в Бердянську
Після першої години ночі 4 серпня люди в поки що окупованому Бердянську Запорізької області прокинулись від гучних вибухів.
– Підтверджують роботу дірявої рашистської протиповітряної оборони. Вибухи чуло все місто. Місцеві повідомляють, що точно були прильоти, – зауважив у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Мер Мелітополя говорить, що протягом дня буде точно відомо про результати ліквідації окупантів.
Втрати РФ на 4 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 248 490 (+640),
- танків ‒ 4 228 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 8 249 (+15),
- артилерійських систем – 4 911 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 704,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 466 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 104 (+27),
- крилатих ракет ‒ 1 347,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 392 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 724 (+3).
Упродовж доби на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень
Про це 4 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Уночі було атаковано військово-морську базу Новоросійськ
У російському Новоросійську, починаючи з першої години ночі, було дві серії вибухів.
Зокрема в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.
Надходила інформація й про влучання в так званий “нафтовий маяк”, через який відбувається приймання нафти.
У Міноборони РФ заявили про “відбиття спроби атаки на військово-морську базу Новоросійськ”.
Російські кораблі, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази, буцімто знищили зі штатного озброєння два морські безекіпажні катери.
Уночі в Криму лунали вибухи: що відомо
Ніч 4 серпня була гучною в поки що окупованому Криму.
О 01:30 лунали вибухи в районі Армянська. У військовому містечку в Джанкої із третьої ранку понад пів години ревіла сирена.
Чати Феодосії також “ожили” після третьої ранку.
Місцеві один поперед одного писали про вибухи.
За непідтвердженою інформацією, там сталось влучання в районі нафтобази.
Після четвертої ранку так званий радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах Криму спрацювали системи ППО.
Усі об’єкти, запевняв він, збиті, а пошкоджень та постраждалих немає.
У Міноборони РФ додали, що Крим нібито атакували 13 безпілотників.
10 БпЛА буцімто знищила протиповітряна оборона, а ще три “було придушено засобами радіоелектронної боротьби”.
ОГПУ розслідуватиме удари РФ по зернових терміналах як воєнні злочини
Офіс генерального прокурора розслідує напади Росії на сільськогосподарську інфраструктуру України, що відновились у липні, як потенційні воєнні злочини.
Про це виданню Reuters відповіли в ОГПУ у четвер, 3 серпня.
Обстріли сільськогосподарських об’єктів посилилися після того, як 17 липня Росія вийшла із зернової угоди з Україною в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
– Загалом, з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 100 атак на зернову та портову інфраструктуру України, – йдеться в заяві Генеральної прокуратури.
Наразі українська влада наразі розглядає понад 97 тис. повідомлень про ймовірні воєнні злочини і висунула звинувачення проти 220 підозрюваних у національних судах.
– Україна розслідує ці дії як потенційні воєнні злочини, – відповіли Reuters в ОГПУ.
Блінкен про зернову угоду: Кожен член ООН повинен сказати Москві досить
Росія отримує сигнали від країн з усього світу про необхідність відновлення зернової угоди і припинення шантажу України продовольчою кризою. Тому всі країни ООН повинні закликати РФ припинити використовувати продовольство, як зброю.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі ABC.
Блінкен нагадав, що протягом багатьох років Україна була одним із найбільших постачальників зерна, пшениці, кукурудзи у світ.
Водночас розрив зернової угоди “означає, що країни, які найбільше потребують продовольства і які отримували його – більше половини цього продовольства прямувало до країн, що розвиваються, – не отримують його”.
– Від зростання цін страждають усі. Тому весь світ, і особливо країни Африки, дивляться на це і дивляться на Росію, щоб повернутися до цієї угоди, – додав він.
При цьому держсекретар США каже, що є і “більш масштабна картина”. За його словами, у світі сьогодні близько 260 млн осіб відчувають гостру нестачу продовольства.
– А це призводить до того, що відсутність продовольчої безпеки провокує нові війни, вимушену міграцію, гальмує економічне зростання, фізичне зростання. І водночас у нас є такі країни, як Росія, які використовують продовольство як зброю війни, – сказав Блінкен.
Глава зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон сподівається на відновлення зернової угоди.
Росія атакувала медзаклад та ТЦ у Херсоні – ОВА
Вечірні атаки Росії по Херсону влучили по торговельному центру та медзакладу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
– Російська армія продовжує тероризувати Херсон. Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також — медзаклад, – повідомив він.
За попередніми даними очільника ОВА, обійшлось без постраждалих.