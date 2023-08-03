Обстріл Херсону та вибухи у Бердянську: 527-й день війни

4 Серпня 2023, 1:32

Блінкен про зернову угоду: Кожен член ООН повинен сказати Москві досить

Росія отримує сигнали від країн з усього світу про необхідність відновлення зернової угоди і припинення шантажу України продовольчою кризою. Тому всі країни ООН повинні закликати РФ припинити використовувати продовольство, як зброю.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі ABC.

Блінкен нагадав, що протягом багатьох років Україна була одним із найбільших постачальників зерна, пшениці, кукурудзи у світ.

Водночас розрив зернової угоди “означає, що країни, які найбільше потребують продовольства і які отримували його – більше половини цього продовольства прямувало до країн, що розвиваються, – не отримують його”.

– Від зростання цін страждають усі. Тому весь світ, і особливо країни Африки, дивляться на це і дивляться на Росію, щоб повернутися до цієї угоди, – додав він.

При цьому держсекретар США каже, що є і “більш масштабна картина”. За його словами, у світі сьогодні близько 260 млн осіб відчувають гостру нестачу продовольства.

– А це призводить до того, що відсутність продовольчої безпеки провокує нові війни, вимушену міграцію, гальмує економічне зростання, фізичне зростання. І водночас у нас є такі країни, як Росія, які використовують продовольство як зброю війни, – сказав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон сподівається на відновлення зернової угоди.