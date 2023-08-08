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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Продавав землю Нацакадемії аграрних наук: СБУ та НАБУ “на гарячому” викрили нардепа

Продавав землю Нацакадемії аграрних наук: СБУ та НАБУ “на гарячому” викрили нардепа
Фото: СБУ

СБУ спільно з НАБУ викрили “на гарячому” народного депутата, який за $85 тис. “продавав” землю Національної академії аграрних наук.

– За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його “на гарячому” під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис., – інформує СБУ.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру нардепу і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Війна в Україні, Корупція, нардеп, Народний депутат, СБУ
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