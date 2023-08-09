Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України – ЗМІ

Президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення новим послом України в Будапешті Федора Шандора.

Про це повідомило угорське видання Atv.hu з посиланням на дипломатичне джерело.

На згоду Новак щодо призначення послом професора Ужгородського національного університету, військового Федора Шандора, пішли місяці. Що стало причиною підписання агремана саме зараз – не повідомляють.

Тепер агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сіярто.

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною майже рік на тлі складних відносин між державами. У липні 2022-го президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп.

Федір Шандор – українець угорського походження із Закарпаття. У лютому 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ, читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Фото: Федір Шандор

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