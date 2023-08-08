Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины – СМИ
Президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение новым послом Украины в Будапеште Федора Шандора.
Об этом сообщило венгерское издание Atv.hu со ссылкой на дипломатический источник.
На согласие Новак о назначении послом профессора Ужгородского национального университета, военного Федора Шандора, ушли месяцы. Что стало причиной подписания агремана именно сейчас — не сообщают.
Теперь агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто.
Должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной почти год на фоне сложных отношений между государствами. В июле 2022-го президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.
Федор Шандор — украинец венгерского происхождения из Закарпатья. В феврале 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ, читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.
Фото: Федор Шандор