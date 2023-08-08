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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Все лише починається: у США заявили, що контрнаступ ЗСУ має потенціал для успіху

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України має потенціал для успіху. Наступні кілька місяців покажуть, чого зможуть досягнути українські військові.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв’ю агентству Укрінформ.

– Я вважаю, що “все лише починається”, як ми кажемо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, – зазначив він.

Карпентер нагадав, що наступальні бойові дії вимагають більше ресурсів, зокрема людських, аніж оборонні операції. До того ж російські окупанти замінували значні території на лінії фронту.

Саме тому контрнаступ ЗСУ відбуватиметься складно, але може досягнути успіху.

– На цьому етапі я не хотів би робити надто багато прогнозів. Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху в України є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. Тож побачимо, як все відбуватиметься протягом наступних кількох місяців, – наголосив представник США.

Карпентер додав, що українські військові дуже добре підготовлені. Він назвав суттєвою перевагою їхню рішучість і високий моральний дух.

Представник США уточнив, що українці звільняти рідну землю, захищають свої родини й міста від безжальної агресії РФ. Тоді як окупанти не мають такої мотивації і діють лише з імперіалістичних міркувань, щоб захопити території.

– Я б не скидав з рахунків цю мотивацію. На моє переконання, з погляду рішучості, морального духу, явна перевага – на українському боці, – повідомив він.

Карпентер зазначив, що якщо Україна й надалі отримуватиме все необхідне озброєння, то зможе показати результат на полі бою.

Він також висловив переконання, що наша держава виграє цю війну, оскільки йдеться про виживання українців як нації.

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Все лише починається: у США заявили, що контрнаступ ЗСУ має потенціал для успіху

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Майкл Карпентер, США
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