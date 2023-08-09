Вибухи в Криму та контрнаступ ЗСУ: що відбувається на 532-й день війни
Касетні боєприпаси США дали новий імпульс українському контрнаступу
Про це пише газета The Wall Street Journal.
Зазначається, що контрнаступ ЗСУ ускладнювали великі мінні поля та перевага Росії в авіації – це заважало Силам оборони масштабно використовувати західну бронетехніку для прориву ворожих позицій.
Однак застосування касетних боєприпасів і зміна тактики дали змогу ЗСУ в деяких місцях підійти до основних оборонних рубежів окупантів.
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій
Підводний човен проєкту Варшавянка може бути споряджений 4 ракетами типу Калібр, повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Зеленський озвучив дату проведення саміту Кримської платформи
Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.Наталя Луценко, Оксана Лотоцька