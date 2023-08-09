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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вибухи в Криму та контрнаступ ЗСУ: що відбувається на 532-й день війни

532-й день війни
9 Серпня, 0:49

Касетні боєприпаси США дали новий імпульс українському контрнаступу

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що контрнаступ ЗСУ ускладнювали великі мінні поля та перевага Росії в авіації – це заважало Силам оборони масштабно використовувати західну бронетехніку для прориву ворожих позицій.

Однак застосування касетних боєприпасів і зміна тактики дали змогу ЗСУ в деяких місцях підійти до основних оборонних рубежів окупантів.

9 Серпня, 0:39

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій

Підводний човен проєкту Варшавянка може бути споряджений 4 ракетами типу Калібр, повідомили в Оперативному командуванні Південь.

9 Серпня, 0:21

Зеленський озвучив дату проведення саміту Кримської платформи

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.

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