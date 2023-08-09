США оголосять про новий пакет допомоги для України вже наступного тижня – Держдеп

Вже наступного тижня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу Меттью Міллер.

Він зазначив, що США продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь і пізніше цього тижня оголосять про додаткову допомогу, яку планують надати нашій державі.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Міністерства оборони США залишилось трохи більше за $6 млрд для військової допомоги Україні.

За її словами, зараз Пентагон має $6,2 млрд для забезпечення передання озброєнь.

До речі, Білий дім підтримує підготовку пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 американського виробництва, проте процесом керують Данія й Нідерланди.

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