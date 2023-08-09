США оголосять про новий пакет допомоги для України вже наступного тижня – Держдеп
Вже наступного тижня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу Меттью Міллер.
Він зазначив, що США продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь і пізніше цього тижня оголосять про додаткову допомогу, яку планують надати нашій державі.
Представниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Міністерства оборони США залишилось трохи більше за $6 млрд для військової допомоги Україні.
За її словами, зараз Пентагон має $6,2 млрд для забезпечення передання озброєнь.
До речі, Білий дім підтримує підготовку пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 американського виробництва, проте процесом керують Данія й Нідерланди.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський