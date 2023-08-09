Україна отримала від Німеччини ще два ЗРК Patriot
Німеччина передала Україні ще два зенітно-ракетних комплекси Patriot.
Про це повідомила пресслужба німецького уряду в середу, 9 серпня.
До нового пакету допомоги також увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
- 6 525 снарядів калібру 155 мм;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 машин прикордонної охорони;
- 4 розвідувальних дрони VECTOR;
- 1 163 біноклі;
- 6 тягачів 8×8 HX81 і 5 напівпричепів;
- 2 вантажно-розвантажувальні машини 8×6;
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тис. аптечок.
Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тис. захисних окулярів.
Зараз Україна має дві системи ППО Patriot, одну з яких їй передали Сполучені Штати, а іншу – Німеччина спільно з Нідерландами.
Наприкінці липня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.
Джерело: Уряд ФРН
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський