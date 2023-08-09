Україна отримала від Німеччини ще два ЗРК Patriot

Німеччина передала Україні ще два зенітно-ракетних комплекси Patriot.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду в середу, 9 серпня.

До нового пакету допомоги також увійшли:

10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

6 525 снарядів калібру 155 мм;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 машин прикордонної охорони;

4 розвідувальних дрони VECTOR;

1 163 біноклі;

6 тягачів 8×8 HX81 і 5 напівпричепів;

2 вантажно-розвантажувальні машини 8×6;

100 кулеметів MG5;

40 тис. аптечок.

Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тис. захисних окулярів.

Зараз Україна має дві системи ППО Patriot, одну з яких їй передали Сполучені Штати, а іншу – Німеччина спільно з Нідерландами.

Наприкінці липня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Джерело: Уряд ФРН

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