Німеччина може незабаром оголосити про передачу Україні крилатих ракет Taurus – ЗМІ

Незабаром влада ФРН може оголосити про передачу Україні авіаційних крилатих ракет Taurus із дальністю польоту понад 500 км.

Про це пише t-online.

– Як стало відомо у колах Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), федеральний уряд хотів би незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США – найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прихильником України, – інформує видання.

Зазначається, що ВПС ФРН вже дали добро на передачу ракет. Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина має намір направити Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв’язку з цим видання нагадує, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет Atacms.

Нині Німеччина має 600 од. Taurus, 150 перебувають у робочому стані, інші потребують ремонту. Скільки ракет ФРН готова відправити Україні, не уточнюється.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню “особливу дальність” і на те, що у цьому немає особливої потреби.

Після цього німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus задля підсилення контрнаступальних дій ЗСУ.

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