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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Знищували цілі колони та генералів: у СБУ розповіли, як чат-боти допомагали відстежувати ворога

сбу
Фото: СБУ

Керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк розповів про вкрай ефективну роботу низки чат-ботів, які спецслужба створила на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Ілля Вітюк повідомив на конференції iForum 2023, яка триває у Києві.

Майже у перші дні після повномасштабного вторгнення Росії СБУ створила у телеграмі чат-бот – stop_rassian_war_bot. Його створили для того, щоб безпосередньо передавати координати, фотографії переміщення російської військової техніки, адже тоді росіяни рухалися у величезних колонах. Саме тому було важливо вчасно вдарити по них.

Згодом цей чат-бот приєднали до військової платформи Delta. Дані аналізували розвідники, порівнювали із супутниковими знімками. Це, до речі, є розвідкою на основі відкритих джерел OSINT.

І цьому боті торік було близько 100 тис. повідомлень. Інформацію структурували, повідомлення порівнювали з іншими, а потім дані передавали нашій артилерії. На самому початку вторгнення завдяки такій роботі боту вдалося знищити сотні одиниць ворожої техніки та двох російських генералів.

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Згодом через ці боти люди на окупованих територіях повідомляли про осіб, які залучалися до проведення незаконних референдумів.

Також СБУ запустила бот Стоп мародер (@stop_marauder_bot) для виявлення та фіксування мародорів, яких на початку війни було дуже багато. Ще один телеграм-бот – Знайти зрадника (@Traitor_Search_UA_bot).

Туди можна повідомити інформацію про зрадників, колаборантів, які спрямовували артилерію і ракети, коригували обстріли. Звичайно ця інформація ретельно перевіряється, щоб росіяни не вкидали свої фейки.

Ілля Вітюк наголосив, що всі ці боти показали велику ефективність, адже інформація передавалася в режимі реального часу, наші військові мали змогу одразу реагувати.

Розвідка, СБУ
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