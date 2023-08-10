Знищували цілі колони та генералів: у СБУ розповіли, як чат-боти допомагали відстежувати ворога

Керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк розповів про вкрай ефективну роботу низки чат-ботів, які спецслужба створила на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Ілля Вітюк повідомив на конференції iForum 2023, яка триває у Києві.

Майже у перші дні після повномасштабного вторгнення Росії СБУ створила у телеграмі чат-бот – stop_rassian_war_bot. Його створили для того, щоб безпосередньо передавати координати, фотографії переміщення російської військової техніки, адже тоді росіяни рухалися у величезних колонах. Саме тому було важливо вчасно вдарити по них.

Згодом цей чат-бот приєднали до військової платформи Delta. Дані аналізували розвідники, порівнювали із супутниковими знімками. Це, до речі, є розвідкою на основі відкритих джерел OSINT.

І цьому боті торік було близько 100 тис. повідомлень. Інформацію структурували, повідомлення порівнювали з іншими, а потім дані передавали нашій артилерії. На самому початку вторгнення завдяки такій роботі боту вдалося знищити сотні одиниць ворожої техніки та двох російських генералів.

Згодом через ці боти люди на окупованих територіях повідомляли про осіб, які залучалися до проведення незаконних референдумів.

Також СБУ запустила бот Стоп мародер (@stop_marauder_bot) для виявлення та фіксування мародорів, яких на початку війни було дуже багато. Ще один телеграм-бот – Знайти зрадника (@Traitor_Search_UA_bot).

Туди можна повідомити інформацію про зрадників, колаборантів, які спрямовували артилерію і ракети, коригували обстріли. Звичайно ця інформація ретельно перевіряється, щоб росіяни не вкидали свої фейки.

Ілля Вітюк наголосив, що всі ці боти показали велику ефективність, адже інформація передавалася в режимі реального часу, наші військові мали змогу одразу реагувати.

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