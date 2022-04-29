Розвідка на основі відкритих джерел (Open source intelligence, OSINT) – це технологія добування військової, політичної, економічної та іншої інформації з відкритих джерел. Отримана інформація містить цінні дані та може бути засекречена.

Микола Хотинський – український блогер, який детальніше розповів Фактам ICTV про OSINT-розвідку, її унікальність та роль під час війни.

Що таке OSINT-розвідка?

OSINT-розвідка – це розвідка на основі відкритих джерел, нічого протиправного, жодні спецслужби не потрібні, це просто те, що є у відкритих мережах.

– Відкритий інтернет, Google, соцмережі та інше, те, що індексується пошуковими системами, це приблизно 10% інформації в інтернеті. Це те, що може кожен із нас знайти, маючи навички. У цьому нічого складного. Навіть просто маючи, скажімо так, розуміння, як скласти 2+2, це можете зробити ви і я, – запевняє Микола Хотинський.

Для цього потрібен спеціальний софт, який може збирати інформацію не тільки з відкритих, а й із закритих джерел.

– Фактично, це та ж розвідка. Але за допомогою сучасних технологій, штучного інтелекту тощо можна швидко дізнатися про те, що, як і де відбувається, – зазначає Хотинський.

Це можуть бути Google-карти, фотографії, які є в мережі, відео чи пости. Абсолютно усе, що пов’язано з якоюсь місцевістю.

– Сам контент, який ми викладаємо в інтернет, він має метадані, де це було знято та коли. Базуючись на цьому, якщо фотографія була зроблена умовно в Києві о 15.30 в якийсь день, то за допомогою штучного інтелекту програми можуть визначити, де у цей час було сонце, де які хмарі тощо, – розповідає Хотинський.

Перевірити будь-яку фотографію можна за кілька секунд. Тобто усе, що ми викладаємо в інтернет – просто напис про вибух – фіксується за допомогою окремих програм.

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Якщо певна особа колись викладала подібну інформацію, програми вже знають, де пост був написаний.

– Більшість людей вважають, ой, та хто мій тікток чи інстаграм там дивиться? Вся справа програми – у тому, що там не сидить ціла штаб-квартира розвідників: тисяча людей, які по 10 акаунтів українців переглядають, ні, це так не працює. Звичайно, є якісь люди, але здебільшого це штучний інтелект, який працює в автоматичному режимі, для цього нічого не треба, він просто по ключовим словам шукає це постійно в інтернеті, – наголошує Хотинський.

Хотинський зазначає, що цього тижня була інформація, що один із телеканалів виклав відео з бронетанкового заводу, і через кілька годин туди прилетіла ракета.

– З одного боку, якщо ввести в Google-картах бронетанковий завод, він у Києві один. Але за допомогою відео можна встановити, в якому з цехів це відео було знято. Також впливає розташування сонця, – зауважує Хотинський.

OSINT-розвідники – це здебільшого ентузіасти, а не співробітники певних спецслужб. Це люди, яким подобається сидіти в інтернеті, щось шукати.

Вони розробили спеціальний сайт, де відстежується та підтверджується інформація щодо війни в Україні. Є окрема інформація, де та коли були зафіксовані російські війська, коли перетинали кордон тощо.

– Сьогодні OSINT є складовою розвідки Пентагона та Британської розвідки. Якщо взяти документи НАТО за 2002 рік, то інформація, зібрана за допомогою OSINT, складала 10-20%. OSINT відомий ще з Другої світової війни. Просто тоді це були газети, телебачення та радіо. Зараз це більш технологічно. Тобто, розвідка Пентагона та Британії на 80% складається з відкритих джерел, – розповідає Хотинський.

В Україні OSINT теж допомагає, констатує Микола Хотинський.

– Як мінімум, він допомагає спростовувати російські фейки. Коли у Краматорськ прилетіла ракета на вокзал, вони розказували, що у них немає Точки-У. Але під час анексії Криму Точку-У вони використовували. Це також підтверджує OSINT, – каже Хотинський.

Лише кілька років тому OSINT був мало кому відомий, та використовувався здебільшого для професійного шпіонажу.

– Третя світова війна вже дуже давно йде, вона інформаційна. І це дійсно так, адже саме за допомогою OSINT можна підтверджувати чи спростовувати ті або інші випадки. Наприклад, коли Росія казала, що ситуація в Бучі – вистава, мовляв, що коли їхні війська там були, не не було ніяких трупів. Хоча є фотографії супутникові, де чітко видно розташування тіл у Бучі, є підтверджені фотографії, все це вже може йти в Гаагу. Це підтвердження, яке не можна спростувати. Не потрібні ніякі слідчі, це вже підтверджено, – наголошує Хотинський.

Окрім OSINT і розвідки, ще є велика проблема під назвою дрони – безпілотні літальні апарати. Про які ми усі знаємо.

– Дрони, байрактари, звичайні квадрокоптери, якими ми користувались, зараз використовуються військовими в гарячих точках, – каже Хотинський.

За останні десятиліття було багато гарячих точок, але не було такої шаленої підтримки з усього світу.

– OSINT закордонні мають позицію – якщо допомагати, то розкривати усю інформацію як про російські злочини, так і про перебування українських військ, – каже Хотинський.

Більшість OSINT, які займаються цією розвідкою, ухвалили кодекс – не показувати мертві тіла.

– Фейки розпізнати дуже просто. Наприклад, була заява Путіна про те, що вони йдуть денаціоналізувати. Годинник на фоні Путіна показував неправильний час, тобто відео записували набагато раніше, ніж виклали. Так само заяви лідерів “Л/ДНР”, які були записані ще за тиждень до того, як були викладені. Це можна з’ясувати за допомогою метаданих. Відео береться, завантажується, дивишся в метадані, а там показує, що воно знято за тиждень, за місяць тощо, – пояснює Хотинський.

Точно така ж ситуація з мікрофоном, коли Путін сидів в бункері і рукою провів у повітрі, а там мікрофона не було. Усі ці відео роблять російські працівники OSINT.

Передусім OSINT-розвідка сьогодні дуже важлива через те, що за її допомогою можна розкривати злочини. Також можна прослідкувати, де перебуває техніка ворога.

– Передусім вона важлива для нашого розуміння не допомагати ворогу. Як би нам не здавалось, що в Росії – усі ідіоти, у них все ж є спецслужби і розвідка. Саме тому інформаційна гігієна дуже важлива, і писати, викладати все в інтернет небезпечно, – зазначає Хотинський.

Хотинський додає: більшість людей вважає, що розвідка існує тільки у фільмах.