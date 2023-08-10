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Марта Бондаренко, редактор ленты

Уничтожали целые колонны и генералов: в СБУ рассказали, как чат-боты помогали отслеживать врага

сбу
Фото: СБУ

Руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк рассказал о крайне эффективной работе ряда чат-ботов, которые спецслужба создала в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Илья Витюк сообщил на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

Почти в первые дни после полномасштабного вторжения России СБУ создала в телеграме чат-бот — stop_rassian_war_bot. Его создали для того, чтобы непосредственно передавать координаты, фотографии перемещения российской военной техники, ведь тогда россияне двигались в огромных колоннах. Именно поэтому было важно вовремя ударить по ним.

Впоследствии этот чат-бот присоединили к военной платформе Delta. Данные анализировали разведчики, сравнивали со спутниковыми снимками. Это, кстати, является разведкой на основе открытых источников OSINT.

И этом боте в прошлом году было около 100 тыс. сообщений. Информацию структурировали, сообщения сравнивали с другими, а затем данные передавали в нашу артиллерию. В самом начале вторжения благодаря такой работе боту удалось уничтожить сотни единиц вражеской техники и два российских генерала.

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Впоследствии через эти боты люди на оккупированных территориях сообщали о лицах, которые привлекались к проведению незаконных референдумов.

Также СБУ запустила бот Стоп мародер (@stop_marauder_bot) для выявления и фиксирования мародеров, которых в начале войны было очень много. Еще один телеграм-бот — Найти предателя (@Traitor_Search_UA_bot).

Туда можно сообщить информацию о предателях, коллаборационистах, которые направляли артиллерию и ракеты, корректировали обстрелы. Конечно эта информация тщательно проверяется, чтобы россияне не вбрасывали свои фейки.

Илья Витюк отметил, что все эти боты показали большую эффективность, ведь информация передавалась в режиме реального времени, наши военные имели возможность сразу реагировать.

Разведка, СБУ
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