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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кабмін спростив імпорт запчастин для ремонту танків та літаків

ремонт техніки , ремонт танків
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України спростив імпорт комплектувальних запчастин для військової техніки, тепер її зможуть ремонтувати на будь-якому підприємстві з відповідними потужностями.

Це рішення ухвалили на засіданні уряду 11 серпня, повідомляють у пресслужбі Мінекономіки.

Тепер компоненти та комплектування для військової техніки, а також для техніки подвійного призначення постачатимуться в Україну за спрощеною процедурою – без дозволу Державної служби експортного контролю. Йдеться про імпорт спеціально призначених чи модифікованих до військового використання компонентів.

– До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. Зокрема, йдеться про комплектуючі для танків, БТР, спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів, – розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

З її слів, дебюрократизація та спрощення процесу суттєво посилять спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. 

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну.

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Військова техніка, Кабмін, Ремонт
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