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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обов’язкова евакуація на Харківщині: куди звертатися, маршрути та алгоритм дій

евакуація, депортація
Фото: УНІАН

У Куп’янському районі Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію. Куди звертатися, маршрути та як саме відбуватиметься евакуація – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Загалом йдеться про 37 населених пунктів у Куп’янському районі: людей звідти планують вивезти у безпечні райони України.

Перелік населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію.

Обов'язкова евакуація в Куп'янському районі на Харківщині: куди звертатися, маршрути та алгоритм дій

Куди звертатися

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

  • звернувшись до єдиного колцентру за номерами +380507890124; +380637896474 з 9:00 до 22:00;
  • зателефонувавши до ГО Я Врятований: +380634406920;
  • подзвонивши на гарячу лінію Червоний хрест: 0800332402, +380732402402, +380673832402 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00).

Мешканці Куп’янської міської територіальної громади також можуть звернутися на гарячу лінію Куп’янської МВА: +380989412300, щодня з 9:00 до 16:00.

– При підготовці не забудьте зібрати найбільш необхідні речі, в тому числі документи, гроші, ліки та одяг, – наголошують в Куп’янська міській військовій адміністрації.

Маршрути евакуації

Алгоритм евакуації такий. Після того, як людина за вищевказаними телефонами залишить заявку на евакуацію відповідними службами буде сформовано час, коли волонтери забиратимуть ту чи іншу родину. Далі людей евакуюють до Харкова, де їх зустрінуть соціальні працівники, психологи, волонтери.

У Харкові люди повинні визначитися, чи залишатимуться у місті або ж поїдуть у більш безпечні регіони України. Серед можливих варіантів переміщення – Житомир та західні області України.

З Харкова до Житомира можна буде дістатися потягом, який Укрзалізниця у разі формування певної кількості людей надає безкоштовно.

– Є певні домовленості з містом Житомир, які наразі готові прийняти понад 250 мешканців, забезпечити харчування, проживання, соціальний супровід і всі необхідні речі і найголовніше більш безпечну ситуацію, ніж у Купянській громаді на зараз, – повідомив в ефірі Єдиних новин керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Крім того, людей забиратимуть невеличкими автобусами, аби уникнути великого скупчення в одному місці. Для цього є гаряча лінія, яка формує час, місце та кількість людей. Такі заходи є важливими, аби запобігти черговому терористичному акту РФ.

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Як проходитиме евакуація

Беседін розповів, що це не примусова, а саме обов’язкова евакуація — люди можуть відмовитися від неї офіційно. Але для цього вони повинні написати лист-відмову.

За слова голови МВА, якщо ж ескалація продовжуватиметься, а обстріли у регіоні посилюватимуться і родини, в яких є діти не погоджуватимуться добровільно виїжджати з території громади, то, скоріш за все, буде ухвалено рішення про примусову евакуацію саме дітей. 

Варто зазначити, що тим, хто евакуювався буде забезпечено безоплатне проживання у прихистку, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Знайти житло для себе та своїх рідних можна на відповідному сайті.

Війна в Україні, Евакуація, Харківська область
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