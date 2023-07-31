Не всі переселенці отримають виплати: що зміниться для ВПО з 1 серпня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук озвучила основні зміни щодо виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня 2023 року.

– Виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів проживає там. Виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішньо переміщеною особою за визначенням. Всім решта виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно, – повідомила вона в ефірі телемарафону Єдині новини.

Нагадаємо, що допомогу виплачуватимуть для всіх ВПО, які проживають в Україні, у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, та для інших осіб – 2 тис. грн.

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