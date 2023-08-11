Обязательная эвакуация на Харьковщине: куда обращаться, маршруты и алгоритм действий

В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Куда обращаться, маршруты и как именно будет происходить эвакуация — читайте в материале Фактов ICTV.

Всего речь идет о 37 населенных пунктах в Купянском районе: людей оттуда планируют вывезти в безопасные районы Украины.

Перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация.

Куда обращаться

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

обратившись в единый колл-центр по номерам +380507890124; +380637896474 с 9:00 до 22:00;

позвонив в ОО Я Спасен: +380634406920;

набрав номер горячей линии Красный крест: 0800332402, +380732402402, +380673832402 (понедельник-пятница с 10:00 до 17:00).

Жители Купянской городской территориальной громады также могут обратиться на горячую линию Купянской ГВА: +380989412300, ежедневно с 9:00 до 16:00.

— При подготовке не забудьте собрать наиболее необходимые вещи, в том числе документы, деньги, лекарства и одежду, — отмечают в Купянской городской военной администрации.

Маршруты эвакуации

Алгоритм эвакуации таков. После того, как человек, набрав вышеуказанные номера, оставит заявку на эвакуацию, соответствующими службами будет назначено время, когда волонтеры забирут ту или иную семью. Далее людей эвакуируют в Харьков, где их встречают социальные работники, психологи, волонтеры.

В Харькове люди должны определиться, будут ли оставаться в городе или же едут в более безопасные регионы Украины. Среди возможных вариантов перемещения — Житомир и западные области Украины.

Из Харькова в Житомир можно будет добраться поездом, который Укрзализныця в случае формирования определенного количества людей предоставляет бесплатно.

— Есть определенные договоренности с городом Житомир, которые сейчас готовы принять более 250 жителей, обеспечить питание, проживание, социальное сопровождение и все необходимые вещи и самое главное более безопасную ситуацию, чем в Купянской громаде на сейчас, — сообщил в эфире Єдині новини руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин.

Кроме того, людей будут забирать небольшими автобусами, чтобы избежать большого скопления в одном месте. Для этого есть горячая линия, которая формирует время, место и количество людей. Такие меры важны, чтобы предотвратить очередную террористическую атаку РФ.

Как будет проходить эвакуация

Беседин рассказал, что это не принудительная, а именно обязательная эвакуация — люди могут отказаться от нее официально. Но для этого они должны написать письмо-отказ.

По слова главы ГВА, если же эскалация будет продолжаться, а обстрелы в регионе будут усиливаться и семьи, в которых есть дети не будут соглашаться добровольно выезжать с территории громады, то, скорее всего, будет принято решение о принудительной эвакуации именно детей.

Стоит отметить, что тем, кто эвакуировался будет обеспечено бесплатное проживание в приюте, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет оказана помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций.

Найти жилье для себя и своих родных можно на соответствующем сайте .

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