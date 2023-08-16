На Волині студенти-історики знайшли унікальний герб міста Володимир XVI-XVII ст.
У місті Володимир Волинської області студенти-археологи розкопали унікальну знахідку – стилізований герб міста XVI-XVII ст.
Як повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, у місті Володимир студенти досліджують археологічним методом ділянки, де є потреба закладки нових труб.
Як розповів викладач кафедри історії України та археології, представник і науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, саме на одній із таких ділянок молоді археологи й знайшли залишки споруди, яка може бути міським магістратом, будинком міського урядника, міського голови або людини, яка мала причетність до міського управління.
– Ми відкрили цікаву споруду XVI століття із завалом кахляної печі, з титулатурою міського герба. Зараз ми проводимо дослідження, щоб забезпечити технологічну можливість виконання проєкту з реконструкції міських мереж і дослідити ту спадщину, що потрапляє в зону ризику під час будівельних та монтажних робіт, – сказав він.
Баюк зазначив, що герб Володимира – є найдавнішим міським гербом в Україні, що був нанесений у 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда.
Знайдена корона кахельної печі є похідною від давньоруського герба, який зараз є офіційним міським гербом міста і датується ХVI-ХVII століттям.
Археологічні роботи тривають, історики знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють відповідні фахівці-реставратори.
Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко