На Волині студенти-історики знайшли унікальний герб міста Володимир XVI-XVII ст.

У місті Володимир Волинської області студенти-археологи розкопали унікальну знахідку – стилізований герб міста XVI-XVII ст.

Як повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, у місті Володимир студенти досліджують археологічним методом ділянки, де є потреба закладки нових труб.

Як розповів викладач кафедри історії України та археології, представник і науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, саме на одній із таких ділянок молоді археологи й знайшли залишки споруди, яка може бути міським магістратом, будинком міського урядника, міського голови або людини, яка мала причетність до міського управління.



– Ми відкрили цікаву споруду XVI століття із завалом кахляної печі, з титулатурою міського герба. Зараз ми проводимо дослідження, щоб забезпечити технологічну можливість виконання проєкту з реконструкції міських мереж і дослідити ту спадщину, що потрапляє в зону ризику під час будівельних та монтажних робіт, – сказав він.

Баюк зазначив, що герб Володимира – є найдавнішим міським гербом в Україні, що був нанесений у 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда.

Знайдена корона кахельної печі є похідною від давньоруського герба, який зараз є офіційним міським гербом міста і датується ХVI-ХVII століттям.

Археологічні роботи тривають, історики знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють відповідні фахівці-реставратори.

Фото: Волинський національний університет ім. Лесі Українки

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