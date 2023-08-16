Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії

Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії

Українські генерали обговорили співпрацю у військовій сфері з американськими та британськими партнерами.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він розповів союзникам про обстановку на фронті, перебіг наступальних та оборонних операцій, ознайомив із планами ЗСУ на найближчий час та у більш віддаленій перспективі.

Сторони обговорили можливі дії противника, окремо зупинилися на потребах військових підрозділів.

Залужний наголосив, що боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування – це те, що необхідно українській армії.

– Ще одне вкрай важливе питання – це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак, – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором.

У зустрічі взяли участь начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, заступник головнокомандувача Михайло Забродський, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк та начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Українські генерали вели переговори з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Читайте також
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ – Сирський
Олександр Сирський

Фото: Валерій Залужний

Війна в Україні, Валерій Залужний, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мінфін США ввів санкції проти компаній, які допомагали ухилятися Росії від санкцій
Мінфін США
Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів Ставку
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
Росія не здатна перевести економіку на воєнні рейки – Фурса
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
В Україні пропонують дозволити друк книг російських авторів, які засудили агресію РФ
читання книги
Обшукують будинки та перевіряють телефони: окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині
російські окупанти
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь