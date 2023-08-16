Залужний обговорив контрнаступ та потреби ЗСУ з колегами із США та Британії

Українські генерали обговорили співпрацю у військовій сфері з американськими та британськими партнерами.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він розповів союзникам про обстановку на фронті, перебіг наступальних та оборонних операцій, ознайомив із планами ЗСУ на найближчий час та у більш віддаленій перспективі.

Сторони обговорили можливі дії противника, окремо зупинилися на потребах військових підрозділів.

Залужний наголосив, що боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування – це те, що необхідно українській армії.

– Ще одне вкрай важливе питання – це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак, – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором.

У зустрічі взяли участь начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, заступник головнокомандувача Михайло Забродський, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк та начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Українські генерали вели переговори з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Фото: Валерій Залужний

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