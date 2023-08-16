Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ – Сирський

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.

– Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони, – заявив Сирський.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.

– З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом, – поінформував генерал-полковник.

Також Сирський відзначив українських військових нагородами та цінними подарунками за успіхи під час бойових дій.

Джерело: Military Media Center

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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