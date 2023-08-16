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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ – Сирський

Олександр Сирський

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.

– Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони, – заявив Сирський.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.

– З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом, – поінформував генерал-полковник.

Також Сирський відзначив українських військових нагородами та цінними подарунками за успіхи під час бойових дій.

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Джерело: Military Media Center

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, Російська агресія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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