Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ – Сирський
Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.
– Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська. За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони, – заявив Сирський.
На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, і не полишає планів щодо нових наступальних дій.
На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.
Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Однак навіть у таких умовах українські війська поступово просуваються вперед.
– З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом, – поінформував генерал-полковник.
Також Сирський відзначив українських військових нагородами та цінними подарунками за успіхи під час бойових дій.
Джерело: Military Media Center
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко