Нарощування зброї та підготовка до зими: Зеленський провів нараду
Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду із міністерствами та військовими, під час якої обговорили постачання зброї, ситуацію на фронті та підготовку до зими.
За словами президента, важливо продовжувати тримати на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, підвищувати темпи власного виробництва.
Міністерство закордонних справ та Міноборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах Україна отримала те, що потрібно.
Зеленський також заслухав доповіді воєнної розвідки щодо тактичних і стратегічних планів росіян, стану військово-промислового комплексу РФ.
Ще важливий момент – підготовка енергосистеми та протиповітряної оборони до зими.
Також на нараді обговорили ліквідацію наслідків ворожих обстрілів цивільних об’єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.
Обговорили і функціонування зернового коридору.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко