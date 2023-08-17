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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ

Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ
Фото: УНІАН

Останніми днями в інформаційному просторі знову активізувалася тема потенційних перемовин між Україною та РФ. Проте, позиція наших партнерів не змінилася – наразі про жодні перемовини не може йти й мова.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.

– Ви знаєте позицію наших партнерів, вона була й залишається незмінною: нічого про Україну без України. Поки що ніхто з наших серйозних партнерів, друзів, колег жодним чином не сказав про те, що будь-які переговори можливі, – наголосив він.

Він зауважив, що сама РФ також не готова до будь-яких перемовин.

– Навіть якщо вона буде готова і вона про це скаже в повний голос – наша позиція (президента, уряду, міністрів, – Ред.) була і залишається однією: виведення збройних формувань РФ з території України – і тоді ми сідаємо розмовляти, – підсумував Точицький.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що союзники не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.

Війна в Україні, Микола Точицький, Російська агресія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ
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Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ
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