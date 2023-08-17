Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ

Останніми днями в інформаційному просторі знову активізувалася тема потенційних перемовин між Україною та РФ. Проте, позиція наших партнерів не змінилася – наразі про жодні перемовини не може йти й мова.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.

– Ви знаєте позицію наших партнерів, вона була й залишається незмінною: нічого про Україну без України. Поки що ніхто з наших серйозних партнерів, друзів, колег жодним чином не сказав про те, що будь-які переговори можливі, – наголосив він.

Він зауважив, що сама РФ також не готова до будь-яких перемовин.

– Навіть якщо вона буде готова і вона про це скаже в повний голос – наша позиція (президента, уряду, міністрів, – Ред.) була і залишається однією: виведення збройних формувань РФ з території України – і тоді ми сідаємо розмовляти, – підсумував Точицький.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що союзники не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.

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