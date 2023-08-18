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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Білому домі підтвердили, що США дадуть дозвіл на постачання Україні F-16

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Сполучені Штати підтвердили, що нададуть дозвіл передавати Україні винищувачі F-16 після того, як українські пілоти завершать курс навчання на цих літаках.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у п’ятницю, 18 серпня, під час розмови з журналістами у Кемп-Девіді.

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен надав листа до колег з Данії та Нідерландів, в якому була формалізована готовність з боку США дозволити поставки F-16 Україні “після завершення навчань у консультації з Конгресом”.

– Це природне продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі, – підкреслив Салліван, кажучи про саміт G7, який проходив в Японії.

Представник Білого дому додав, що Вашингтон не мав намірів відмовлятися від своїх заяв про дозвіл на поставки Україні винищувачів F-16.

– Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику, – додав Салліван.

Нагадаємо, посеред липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, яким передбачено умови тренувань українських льотчиків на винищувачах F-16.

Заяві Саллівана передувало повідомлення у ЗМІ, що США дали дозвіл Данії та Нідерландам на схвалення для подальших поставок Україні багатофункціональних винищувачів F-16. Самі ж Нідерланди та Данія згодом це підтвердили.

Дозвіл Вашингтона є необхідним, оскільки США є країною-виробником цих літаків.

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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