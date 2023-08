F-16 для України: Нідерланди та Данія підтвердили отримання дозволу від США

У Нідерландах та Данії підтвердили, що отримали від США схвалення на передання Україні багатофункціональних винищувачів F-16.

Очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра назвав це рішення “важливою віхою” для нашої країни.

Гукстра уточнив, що тепер Нідерланди додатково обговорять питання F-16 з європейськими партнерами.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. ???????????????????????? 1/2

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023