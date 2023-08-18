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Юлія Соколова, редакторка стрічки

F-16 для України: Нідерланди та Данія підтвердили отримання дозволу від США

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

У Нідерландах та Данії підтвердили, що отримали від США схвалення на передання Україні багатофункціональних винищувачів F-16.

Очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра назвав це рішення “важливою віхою” для нашої країни.

– Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправлення винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо держсекретарю США Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю… Це є важливою віхою для України у захисті свого народу та країни, – наголосив політик.

Гукстра уточнив, що тепер Нідерланди додатково обговорять питання F-16 з європейськими партнерами.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що дозвіл від США на поставки літаків був отриманий у відповідь на офіційний запит.

– Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною та Ентоні Блінкеном. Міністр оборони (Данії, – Ред.) і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти, – заявив він у коментарі данському телеканалу TV 2.

Расмуссен додав, що вони отримали “дружню відповідь” від Вашингтона на свій запит, який “є частиною наших подальших дій”.

Водночас глава МЗС заявив, що терміни передачі винищувачів F-16 Україні поки не визначені.

– Ми створили міжнародну коаліцію для навчання пілотів під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми успішно просуваємось. А далі йдеться про можливе надання літаків, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими союзниками, – заявив Расмуссен.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен також повідомив, що тепер потрібно узгодити деталі майбутнього надання F-16. Це обговорюється з партнерами, і глава Міноборони очікує на конкретику вже найближчим часом.

– Уряд кілька разів заявляв, що надання літаків є природним наступним кроком після навчання пілотів, – нагадав міністр.

Напередодні західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це може відбутися, щойно завершиться підготовка українських пілотів.

Раніше Білий дім підтримав підготовку льотчиків ЗСУ на F-16. Дозвіл Вашингтона потрібен, оскільки США є країною-виробником цих літаків.

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Джерело: TV 2

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія, Нідерланди, США
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