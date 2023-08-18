Заросло травою: який вигляд має знищене окупантами Каховське водосховище

Через більш ніж два місяці після підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції водосховище ГЕС не впізнати. Там, де колись була вода – тепер густі зарості трави.

Відео, який зараз вигляд має Каховське водосховище, оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На записі видно, що дно водосховища після обміління й висихання вкрилося зеленню.

Єрмак нагадав, що руйнування греблі ГЕС – злочин екоциду. Восьмий пункт української формули миру передбачає притягнення РФ до відповідальності за цей злочин.

– Колишнє Каховське водосховище. Пункт 8 формули миру Володимира Зеленського Екологічна безпека – це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому, – наголосив керівник ОПУ.

Як відомо, війська РФ здійснили підрив греблі Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Потужні потоки води затопили десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Досі невідома кількість жертв і постраждалих на окупованому лівому березі, оскільки РФ приховує інформацію. Загарбники не попередили місцевих жителів про затоплення і не провели евакуацію. Вони також відкривали вогонь по човнах із цивільними, які намагалися переправитися на правий берег.

На підконтрольних Україні територіях Херсонської та Миколаївської областей загинула 31 людина.

За даними Служби безпеки України, до підриву причетна російська диверсійна група. Вдалося встановити окупантів, які тоді перебували на ГЕС.

Станом на кінець червня прямі збитки від підриву греблі попередньо оцінювали в $2 млрд.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

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