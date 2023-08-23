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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Дуда на саміті Кримської платформи: Не може бути жодних поступок Росії

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Польща не приймає окупацію Росією українських територій. Цілісність України є важливою для безпеки, як для балтійського регіону, так і країн ЄС, а також є питанням глобальної безпекової архітектури. 

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда на третьому саміті Кримської платформи.

– Контроль над Кримом є однією з основних дій Кремля. Саме тому ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб Крим знову став територією України. Не може бути жодних поступок Росії у цих питаннях у жодному разі. Москва повинна повернути усі захоплені території та зустрітися з наслідками своїх дій, – сказав президент Польщі. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи заявив, що Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми.

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