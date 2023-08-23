Дуда на саміті Кримської платформи: Не може бути жодних поступок Росії
Польща не приймає окупацію Росією українських територій. Цілісність України є важливою для безпеки, як для балтійського регіону, так і країн ЄС, а також є питанням глобальної безпекової архітектури.
Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда на третьому саміті Кримської платформи.
– Контроль над Кримом є однією з основних дій Кремля. Саме тому ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб Крим знову став територією України. Не може бути жодних поступок Росії у цих питаннях у жодному разі. Москва повинна повернути усі захоплені території та зустрітися з наслідками своїх дій, – сказав президент Польщі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи заявив, що Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш