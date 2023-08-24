Маємо здатність вдарити по будь-якій частині Криму – Буданов
Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України можуть вдарити по будь-якій точці окупованого Криму, щоб знищити противника.
Про це Буданов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.
На думку голови ГУР, без бойових дій неможливо деокупувати Крим.
– Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника, – сказав Буданов.
А ще він закликав усіх, хто на півострові “наробив дурниць” – виїхати. А тим, хто чекає на повернення України, треба готуватися і допомагати розвідувальним органам, а потім і українським військам, коли вони будуть безпосередньо в Криму.
Допомога потрібна для того, щоб деокупація Криму сталася швидше, з якомога меншою кров’ю.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко