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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Маємо здатність вдарити по будь-якій частині Криму – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України можуть вдарити по будь-якій точці окупованого Криму, щоб знищити противника.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

На думку голови ГУР, без бойових дій неможливо деокупувати Крим.

– Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника, – сказав Буданов.

А ще він закликав усіх, хто на півострові “наробив дурниць” – виїхати. А тим, хто чекає на повернення України, треба готуватися і допомагати розвідувальним органам, а потім і українським військам, коли вони будуть безпосередньо в Криму.

Допомога потрібна для того, щоб деокупація Криму сталася швидше, з якомога меншою кров’ю.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим
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