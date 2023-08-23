Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: що сталося
Моніторингові групи повідомляють про вибухи в селищі Оленівка Чорноморського району на заході тимчасово окупованого Криму, яке розташоване на мисі Тарханкут.
Місцева окупаційна влада поки що мовчить. Лише “радник глави Криму” Олег Крючков попередив, що сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, “тому можливі звуки вибухів”.
Напередодні “бавовна” спостерігалася в Севастополі. Через вибухи окупанти перекривали рух Керченським мостом.
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86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш