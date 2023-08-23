Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: що сталося

Моніторингові групи повідомляють про вибухи в селищі Оленівка Чорноморського району на заході тимчасово окупованого Криму, яке розташоване на мисі Тарханкут.

Місцева окупаційна влада поки що мовчить. Лише “радник глави Криму” Олег Крючков попередив, що сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, “тому можливі звуки вибухів”.

Напередодні “бавовна” спостерігалася в Севастополі. Через вибухи окупанти перекривали рух Керченським мостом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.