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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: що сталося

Вибух
Фото: Depositphotos

Моніторингові групи повідомляють про вибухи в селищі Оленівка Чорноморського району на заході тимчасово окупованого Криму, яке розташоване на мисі Тарханкут.

Місцева окупаційна влада поки що мовчить. Лише “радник глави Криму” Олег Крючков попередив, що сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, “тому можливі звуки вибухів”.

Оленівка в Криму

Фото: Google maps

Напередодні “бавовна” спостерігалася в Севастополі. Через вибухи окупанти перекривали рух Керченським мостом.

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вибух на кримському мосту

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

 

Війна в Україні, Вибух, Крим, Російська агресія
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