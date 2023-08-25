Ворог хотів заплутати нашу ППО: Ігнат про нічну ракетну атаку Одещини

Цієї ночі російський ворог намагався атакувати Україну з різних напрямків, ціль була та сама – завдати шкоди зерновій ініціативі України.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, цієї ночі наша протиповітряна оборона добре відпрацювала.

Ворог з акваторії Чорного та Азовського морів запустив ракети: Х-59 з літаків Су-34, дві крилаті ракети Калібр із малого ракетного корабля (з акваторії Азовського моря).

– Таким чином противник хотів дещо заплутати нашу протиповітряну оборону і атакував різними засобами, але, як відомо, цілі нам вдалося знищити, – наголосив Юрій Ігнат.

На Одещині всі чотири ракети вдалося знищити. Був ще один безпілотник Shahed, який прямував до Дніпропетровської області. Якою була його мета – незрозуміло, але дрон-камікадзе теж знищили.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія завдала удару ракетами Калібр із ракетоносія в акваторії Азовського моря, який там чергує вже четвертий день поспіль.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.