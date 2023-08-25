РФ почала запускати Калібри з Азовського моря: про що це свідчить

25 серпня російські війська почали атакувати Україну ракетами Калібр із ракетоносія в акваторії Азовського моря, який там чергує вже четвертий день поспіль.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснює це прагненням окупантів знайти нову тактику та напрямки для ударів, щоб обходити українські системи протиповітряної оборони.

Наталія Гуменюк погодилась із припущенням ведучого ICTV Вадима Карп’яка під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини про те, що росіян, очевидно, можуть лякати атаки українських надводних дронів у Чорному морі, але схиляється до думки, що справа все ж таки в пошуку нової тактики тиску на Україну.

– Росіяни вже давно усвідомили, що на їхні кораблі в Чорному морі чатує небезпека. Але, імовірно, сьогодні все ж вишукували для себе нову тактику тиску на Україну, – зазначила Наталія Гуменюк.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що нічна атака Калібрами з Азовського моря є свідченням того, що росіянам байдуже, звідки запускати високоточні далекобійні ракети.

Юрій Ігнат певен, що загарбники можуть запускати їх хоч із бухти, хоч із Чорного чи Азовського моря.

Нагадаємо, що вночі 25 серпня російські війська випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 із літаків Су-34 з Чорного моря та дві крилаті ракети Калібр із малого ракетного корабля в Азовському морі.

Крім того, армія РФ випустила дрон-камікадзе типу Shahed-136/131 із напрямку Приморсько-Ахтарська, що на східному узбережжі Азовського моря.

Зрештою всі чотири ракети було знищено в межах Одеської області, а Шахед – у межах Дніпропетровській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

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Фото: Міноборони Росії

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