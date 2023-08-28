Спостерігачі в окопах та 5 млрд від партнерів: Зеленський про можливість виборів під час війни

На проведення виборів під час війни Україні потрібно кошти, які ніхто не забиратиме з потреб армії, а у кредит їх також не робитимуть.

Про це в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук заявив український президент Володимир Зеленський.

– Проводити вибори, згідно законодавства, заборонено. А Ліндсі (американський сенатор Грем, який упевнений, що в Україні мають відбутися вибори, – Ред.), ми з ним зустрічалися і говорили. Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них – це вибори. Були голоси в Республіканській партії, а потім американська преса це підтримала, що США навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо захищаєш демократію, то під час війни ти маєш про цей захист думати, а вибори – один з елементів захисту. Але згідно законодавства (люди ж не просто так це зробили), заборонено вибори. Провести їх складно, – відповів Зеленський на питання, як він ставиться до виборів в Україні під час повномасштабної війни.

Він сказав, що українські парламентарі могли б внести зміни в законодавство та у виборчий кодекс, аби зробити вибори можливими. Але, якщо США та європейські партнери виконають декілька умов.

– Моя відповідь дуже проста. І Ліндсі був нею дуже задоволений. Якщо наш парламентарій готовий, то чому ні? Тому що тоді нам потрібні зміни до законодавства, до виборчого кодексу. Зробити це швидко. Раз. Якщо, як я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний – я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду, – розповів Зеленський.

Він наголосив, що окрім фінансової підтримки США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.

– Але якщо ви (США і ЄС, – Ред.) мені надасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарії зрозуміють, що нам це потрібно зробити, то давайте тоді міняти законодавство швидко. Але, найголовніше – давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо, – сказав він.

Президент також зазначив, що він не хоче фантазувати про життя без виборів протягом 3, 5 чи 7 років.

– Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Чесно, мені б хотілося це зробити протягом року, – підсумував глава держави.

До речі, днями сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні мають пройти вибори, попри введений воєнний стан через повномасштабну війну.

Нагадаємо, що найближчі вибори в Україні є парламентськими. Їх проведення заплановано на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.