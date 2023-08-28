Наблюдатели в окопах и 5 млрд от партнеров: Зеленский о возможности выборов во время войны

На проведение выборов во время войны Украине нужны средства, которые никто не будет забирать от армии, а в кредит их также не будут делать.

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. А Линдси (американский сенатор Грэм, который уверен, что в Украине должны пройти выборы, — Ред.) мы с ним встречались и говорили. Расколоть поддержку США может несколько элементов. Один из них — это выборы. Были голоса в Республиканской партии, а потом американская пресса это поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы — один из элементов защиты. Но согласно законодательству (люди же не просто так это сделали), запрещены выборы. Провести их сложно, — ответил Зеленский на вопрос, как он относится к выборам в Украине во время полномасштабной войны.

Он сказал, что украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и в избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными. Но, если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.

— Мой ответ очень прост. И Линдси был им очень доволен. Если наш парламентарий готов, то почему нет? Потому что тогда нам нужны изменения в законодательство, в избирательный кодекс. Сделать это быстро. Раз. Если, как я сказал ему, вы готовы мне дать 5 миллиардов, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что кроме финансовой поддержки США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно, направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

— Но если вы (США и ЕС, – Ред.) мне окажете эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, то давайте тогда менять законодательство быстро. Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо, — сказал он.

Президент также отметил, что он не хочет фантазировать о жизни без выборов в течение 3, 5 или 7 лет.

— Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Честно, мне бы хотелось это сделать в течение года, — подытожил глава государства.

К слову, на днях сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине должны пройти выборы, несмотря на введенное военное положение из-за полномасштабной войны.

Напомним, что ближайшие выборы в Украине являются парламентскими. Их проведение запланировано на 29 октября 2023 года, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

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