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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Для підняття духу в окупації: ЗСУ встановили прапор України на лівому березі Херсонщини

Прапор України
Фото: Getty Images

Українські військовослужбовці підняли державний прапор України на лівому березі Херсонщини, в так званій “сірій зоні”.

Це підтвердила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Коментар пролунав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Гуменюк підтвердила, що українські підрозділи висадилися на лівий берег Дніпра на Херсонщині, “щоб підняти дух людей в окупації”.

– Військові повернулися, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба, – наголосила вона в коментарі Суспільному.

Під час включення в ефірі телемарафону Наталя Гуменюк уточнила, що основні аспекти бойової роботи ЗСУ залишаються в зоні інформаційної тиші.

– Посил зрозумілий: ми прийняли естафету і встановили прапор на лівому березі, щоб місцеві жителі, які так довго потерпають в окупації і зараз перебувають під шаленим тиском у зв’язку з майбутніми “виборами”, що окупанти намагаються просувати, отримали знак підтримки. Що лівий берег – це Україна, і все буде Україна, – наголосила вона.

Відео підняття прапору України оприлюднив спецпідрозділ Карлсон, який воює на Півдні. Зазначається, що за Антонівським мостом, на лівобережжі Херсонщині, воїни знайшли щоглу з тризубом – на території дачного кооперативу Шляховик.

Двоє бійців – Андрій та Іван – піднімали прапор під гімн України.

– Хай знають, що це наша земля, що ми тут були і будемо, – наголосив один із військових.

На відео також видно наслідки масштабного затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС.

За даними аналітиків DeepState, підняття прапору відбулося на території, яка зараз є “сірою зоною”, тобто не контролюється жодною зі сторін. Ця зона між населеними пунктами Антонівка (правий берег Дніпра) та Олешки (лівий берег).

Карта, Херсонська область

Мапа: Deep State

Раніше в британській розвідці повідомляли, що ЗСУ утримують плацдарм біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Українські воїни періодично здійснюють рейди уздовж нижньої течії Дніпра.

За оцінкою DeepState, “операція триває”. Протягом серпня наша аеророзвідка наростила зусилля, а тому для окупантів перебувати біля Дніпра “вже стало смертельно небезпечним”. А відео підняття прапора України “свідчить про те, що є гарнізон і закріпитися вдалося”.

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ЗСУ на фронті

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, ЗСУ, Прапор України, Херсонська область
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