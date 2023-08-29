На українсько-білоруському кордоні можливі провокації та диверсії – ЗСУ

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Military Media Center.

– Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з Північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні не виключається, – сказав він.

За словами Наєва, наразі ознак формування ударних угруповань в смузі Північ немає. Наявний комплект військ прикриття ЗС Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання Запад готовий переважно до ведення стримувальних та оборонних дій на власній території.

– Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей, – додав він.

Наразі обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється. Різких змін не передбачається. Нині російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Сході.

Водночас командувач Об’єднаних сил ЗСУ зазначив, що спільні навчання ОДКБ на території Білорусі, які заплановані на вересень, можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

Джерело: Military Media Center

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