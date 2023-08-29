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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак елітної піхоти – ISW

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Через брак елітної піхоти війська РФ “майже напевно” не зможуть відновити широкомасштабні наступальні операції.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначено, що російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні Повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76 російської гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної.

В Інституті раніше відзначали, що підрозділи майже всіх російських з’єднань ДШД діють в районах, де українські війська проводять контрнаступальні операції, і ця латеральна передислокація додатково свідчить про те, що російські війська можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.

Російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як на наступальні, так і на оборонні сили, і вони, ймовірно, деградують від високого темпу їхньої діяльності.

– Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції і майже напевно зірве будь-які російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які переважно покладалися на відносно елітну піхоту, якої зараз бракує Росії, – додають аналітики.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально збільшує обсяги виробництва снарядів, гармат, дронів, ракет і бронетехніки.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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