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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракети для ППО і HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги для України

Ракети для ППО і HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.

Про це йдеться у повідомленні глави Держдепу США Ентоні Блінкена від 29 серпня.

– Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги Україні, яка захищатиме свою територію і свій народ, – заявив Блінкен.

У новому пакеті містяться:

  • ракети AIM-9M для ППО;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • обладнання для розмінування;
  • Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
  • понад 3 млн патронів для стрілецької зброї;
  • машини швидкої допомоги;
  • боєприпаси для розмінування перешкод;
  • а також запасні частини, послуги, навчання і транспортування.

– Цей пакет озброєнь і техніки на суму $250 млн здійснюється в межах скорочень, раніше призначених для України, – йдеться в повідомленні.

Очільник Держдепу нагадав, що Росія щодня продовжує вести “жорстоку загарбницьку війну, в результаті якої загинуло багато мирних жителів України, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями”.

Він додав, що російські напади на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на продовольчому та зерновому ринках, посилили голод і глобальну продовольчу небезпеку в усьому світі.

– Росія розпочала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, якщо виведе свої війська з України та припинить жорстокі атаки. Доки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишатимуться разом з Україною стільки, скільки буде потрібно, – резюмував Блінкен.

Нагадаємо, перед цим стало відомо, що уряд Республіки Корея оголосив про надання Україні у 2024 році фінансової допомоги на $394 млн.

Фото: DOD

Війна в Україні, Держдеп США, Ентоні Блінкен, Підтримка України, США
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