Ракети для ППО і HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги для України
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.
Про це йдеться у повідомленні глави Держдепу США Ентоні Блінкена від 29 серпня.
– Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги Україні, яка захищатиме свою територію і свій народ, – заявив Блінкен.
У новому пакеті містяться:
- ракети AIM-9M для ППО;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- обладнання для розмінування;
- Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
- понад 3 млн патронів для стрілецької зброї;
- машини швидкої допомоги;
- боєприпаси для розмінування перешкод;
- а також запасні частини, послуги, навчання і транспортування.
– Цей пакет озброєнь і техніки на суму $250 млн здійснюється в межах скорочень, раніше призначених для України, – йдеться в повідомленні.
Очільник Держдепу нагадав, що Росія щодня продовжує вести “жорстоку загарбницьку війну, в результаті якої загинуло багато мирних жителів України, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями”.
Він додав, що російські напади на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на продовольчому та зерновому ринках, посилили голод і глобальну продовольчу небезпеку в усьому світі.
– Росія розпочала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, якщо виведе свої війська з України та припинить жорстокі атаки. Доки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишатимуться разом з Україною стільки, скільки буде потрібно, – резюмував Блінкен.
Нагадаємо, перед цим стало відомо, що уряд Республіки Корея оголосив про надання Україні у 2024 році фінансової допомоги на $394 млн.
Фото: DOD