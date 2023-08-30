Карта бойових дій на 30.08.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Про це 30 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 30.08.2023

Втрати РФ на 30 серпня 2023

особового складу ‒ близько 262 410 (+570),

танків ‒ 4 423 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17),

артилерійських систем – 5 476 (+26),

реактивних систем залпового вогню – 733,

засобів протиповітряної оборони ‒ 500,

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),

крилатих ракет ‒ 1 419,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44),

спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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