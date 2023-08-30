Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 30.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.
Про це 30 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 30.08.2023
Втрати РФ на 30 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 262 410 (+570),
- танків ‒ 4 423 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17),
- артилерійських систем – 5 476 (+26),
- реактивних систем залпового вогню – 733,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 500,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1 419,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44),
- спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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