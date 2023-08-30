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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 30.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Про це 30 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 30.08.2023

Карта бойових дій 29 серпня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 30 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 262 410 (+570),
  • танків ‒ 4 423 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17),
  • артилерійських систем – 5 476 (+26),
  • реактивних систем залпового вогню – 733,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 500,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1 419,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44),
  • спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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