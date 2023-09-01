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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Білорусь отримала перші ядерні боєголовки з Росії – Буданов

Кирило Буданов - керівник ГУР
Фото: Getty Images

Росія кілька днів тому передала в Білорусь перші ядерні боєголовки, але білоруські військові абсолютно не готові до експлуатації зазначеної зброї.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, ядерна зброя в Білорусі – це “велика геополітична гра”, а також засіб стримування і підвищення ставок.

– До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені, – сказав глава ГУР.

Начальник військової розвідки каже, що до того як поставити Білорусі ядерну зброю, для білорусів проводились тренування з ядерними імітаторами.

– Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить нехороші для Білорусі документи, – сказав він.

Кирило Буданов каже, що російське 12 управління, яке відповідає за ядерні заряди, повідомляло, що за результатами тренувань із ядерними імітаторами на ракетних комплексах Іскандер було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.

Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу Точка У, каже начальник ГУР.

Раніше російський президент Володимир Путін казав, що Росія почне розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі після 7-8 липня.

Разом із тим 22 серпня президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що росіяни в процесі перекидання ядерної зброї малої дальності до Білорусі.

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Білорусь отримала перші ядерні боєголовки з Росії – Буданов

Джерело: 1+1

Білорусь, Війна в Україні, Кирило Буданов, Росія, Ядерна зброя
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