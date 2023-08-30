Стрілянина у Дніпрі: поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних

Патрульна поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які вступили у сутичку з пасажирами автомобіля Jaguar у Дніпрі, внаслідок чого з табельної зброї правоохоронців застрелений чоловік, що їхав в авто.

На відео зі службових камер можна побачити, що правоохоронці зупинили авто через порушення правил дорожнього руху. Ба більше, за кермом автомобіля, судячи з відео, спочатку сидів саме чоловік, а не жінка, як з’ясувалося після зупинки автомобіля.

Камери фіксували, що розмова з боку співробітників поліції розпочалась у спокійному тоні.

Вже пізніше, коли з автомобіля вийшов чоловік, він почав хамити патрульним, виражався нецензурною лайкою і перешкоджав їхній професійній діяльності.

– Повага — суб’єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого. Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості. Взаємна повага це дуже важливо для співіснування з іншими людьми (батьки, брати та сестри, партнер), і ми повинні чесно практикувати це все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві. Повага – це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини. Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо, – йдеться у повідомленні, як анотації до відео.

Цьому передувала публікація відео з боку проєкту Схеми видання Радіо Свобода, де можна побачити розширені 8 хвилин відео з нагрудних камер, замість 3 хвилин, оприлюднених поліцією. На них теж можна побачити практично увесь інцидент з моменту зупинки автомобіля, а також подальший розвиток конфлікту із застосуванням зброї з боку поліції.

Державне бюро розслідувань раніше розпочало досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками патрульної поліції у Дніпрі.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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