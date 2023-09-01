В США бачать прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні 72 години

Сполучені Штати відзначають помітний прогрес українських військ у Запорізькій області за останні 72 години.

З такою заявою виступив у п’ятницю представник Білого дому Джон Кірбі, окремо додавши, що не може підтвердити повідомлення про постановку міжконтинентальних російських ракет на бойове чергування.

– Ми відзначили за останні 72 години або близько того деякий помітний прогрес українських Збройних сил… на цій південній лінії просування, що виходить із району Запорізької області, і вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони, – сказав прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Виступаючи перед журналістами під час телефонної конференції, Кірбі сказав, що від України залежить, як використати цей успіх.

– Це не означає, що … вони не усвідомлюють, що на них ще чекає важка боротьба при просуванні на Південь, або що Росія може вжити відповідних зусиль, – додав він.

Кірбі також сказав, що він не може підтвердити повідомлення, що з’явилися в п’ятницю, про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети Сармат, що володіють ядерним потенціалом, були поставлені на бойове чергування.

Раніше у Збройних силах України заявили, що попри прорив першої лінії оборони РФ, українські Сили оборони продовжують стикатися з новими викликами і укріпленнями росіян, тому просування і звільнення українських земель відбувається з такими складнощами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Reuters

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