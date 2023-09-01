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Мали можливість укріпитись: Гуменюк пояснила, як облаштована оборона РФ на Півдні

Наталія Гуменюк
Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Прорвавши одну ворожу лінію оборони, ЗСУ стикаються з новими укріпленнями росіян, тому просування і звільнення українських земель відбувається так складно.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Коментуючи інформацію про успіх українських Сил оборони на Півдні, вона розповіла, як облаштована лінія укріплень росіян.

– Оборона росіян складається з кількох рубежів, і прорив одного з них – це ще не остаточна перемога Сил оборони. Вони (росіяни, – Ред.) там перебували довгий час і мали можливість облаштувати досить потужну оборону. Тому навіть коли ми вибиваємо їх з певних позицій, у них є куди відступити, і там теж є укріплені рубежі, – сказала Гуменюк.

Речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня каже, що ЗСУ розуміють тактику ворога, тому контрбатарейна робота українців ведеться у декілька етапів.

– Ми намагаємось їх вибивати не тільки з їхніх позицій, а вибивати глибше, – пояснила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, військовий та політичний аналітик Євген Дикий раніше розповідав, що на другій лінії оборони РФ може бути вирішена доля українського контрнаступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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