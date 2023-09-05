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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вплине на продовольчу безпеку. Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання Півдня України

Вплине на продовольчу безпеку. Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання Півдня України

Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву Росією греблі ГЕС може посилити тенденції опустелювання Півдня України. Це вплине на глобальну продовольчу систему.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, майор Владислав Дудар.

За його словами, водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% – Дніпропетровської областей.

Попри те, що показники середнього рівня річних опадів на Херсонщині перевищують показники, властиві пустелям тієї ж Іспанії (400 мм проти 200 мм), відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію Півдня.

– У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства (осушення водосховища, – Ред.) це впливатиме негативно, – наголосив Дудар.

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Фото: Андрій Селецький для Фактів

Джерело: Military Media Center

Каховська ГЕС, Пустеля, Україна
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