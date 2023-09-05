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Повлияет на продовольственную безопасность. Осушение Каховского водохранилища может усилить опустынивание Юга Украины

Повлияет на продовольственную безопасность. Осушение Каховского водохранилища может усилить опустынивание Юга Украины

Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва Россией плотины ГЭС может усилить тенденции опустынивания Юга Украины. Это повлияет на глобальную продовольственную систему.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны, майор Владислав Дударь.

По его словам, водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% — Днепропетровской областей.

Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков в Херсонской области превышают показатели, присущие пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, негативно влияет на экологию Юга.

— В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства (осушение водохранилищ, — Ред.) это будет влиять негативно, — отметил Дударь.

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Фото: Андрей Селецкий для Фактов

Источник: Military Media Center

Каховська ГЕС, Пустеля, Украина
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