Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Про це ввечері 6 вересня йдеться на сайті Пентагону.

– Цей пакет охоплює: додаткові засоби ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкове озброєння, зокрема снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams; та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії, – ідеться в повідомленні.

У цей пакет, вартість якого становить до $175 млн, увійшли:

Обладнання для підтримки систем ППО України;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

81-мм мінометні системи і снаряди;

120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для руйнування перешкод;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги у сфері безпеки буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках президентських повноважень зі скорочення військових запасів (Presidential Drawdown Authority) для України, що залишилася після завершення процесу переоцінки PDA в червні.

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Фото: DOD

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