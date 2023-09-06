Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.
Про це ввечері 6 вересня йдеться на сайті Пентагону.
– Цей пакет охоплює: додаткові засоби ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкове озброєння, зокрема снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams; та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії, – ідеться в повідомленні.
У цей пакет, вартість якого становить до $175 млн, увійшли:
- Обладнання для підтримки систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 81-мм мінометні системи і снаряди;
- 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- Тактичні аеронавігаційні системи;
- Тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги у сфері безпеки буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках президентських повноважень зі скорочення військових запасів (Presidential Drawdown Authority) для України, що залишилася після завершення процесу переоцінки PDA в червні.
У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.
Фото: DOD