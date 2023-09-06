Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Про це ввечері 6 вересня йдеться на сайті Пентагону.

– Цей пакет охоплює: додаткові засоби ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкове озброєння, зокрема снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams; та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії, – ідеться в повідомленні.

У цей пакет, вартість якого становить до $175 млн, увійшли:

  • Обладнання для підтримки систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 81-мм мінометні системи і снаряди;
  • 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • Тактичні аеронавігаційні системи;
  • Тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги у сфері безпеки буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках президентських повноважень зі скорочення військових запасів (Presidential Drawdown Authority) для України, що залишилася після завершення процесу переоцінки PDA в червні.

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Читайте також
Ракетний удар по Костянтинівці та боєприпаси зі збідненим ураном від США: 560-й день війни
560-й день війни

Фото: DOD

Війна в Україні, Міноборони, Пентагон, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Делегація США обговорить з головою МКС ордер на арешт Путіна за військові злочини
Міжнародний кримінальний суд
У Мар’їнці йдуть не менш запеклі бої, ніж на Бахмутському та Лиманському напрямках – Маляр
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Кожна друга людина у світі відчуває вплив вторгнення Росії в Україну – Зеленська
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Порушення суверенітету: президент Румунії прокоментував падіння уламків російського БпЛА на території країни
Клаус Йоганніс
Потрібні консультації: Зеленський ще не визначився, чи підписувати закон про е-декларування
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Боєприпаси зі збідненим ураном: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь