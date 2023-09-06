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Новим очільником АМКУ став Павло Кириленко

Новим очільником АМКУ став Павло Кириленко

Верховна Рада призначила Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

Раніше АМКУ очолювала Ольга Піщанська, 5 вересня до Верховної Ради надійшла заява про її звільнення з посади.

Окрім того, 5 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА.

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Фото: Павло Кириленко

АМКУ, В'ячеслав Кириленко
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