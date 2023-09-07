Ключовий пріоритет – український воїн: Зеленський окреслив завдання для Умєрова

У четвер, 7 вересня, президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.

За словами глави держави, по-перше, йдеться про нову суб’єктність Міноборони, яке відповідає за координацію всього оборонного сектору.

– Стратегічна роль міністерства та його реальний координувальний вплив мають бути очевидні нашому суспільству. Результати такої роботи повинні посилювати нашу здатність звільняти українську землю, – зазначив Зеленський.

По-друге, Зеленський акцентував, що ключовим пріоритетом має бути український воїн. І якщо для його блага потрібні зміни, вони мають бути миттєвими: від усунення бюрократичних процедур, “які забирають час та енергію воїнів”, до забезпечення всім необхідним.

– Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність нашої держави, – пояснив президент.

По-третє, Україні потрібен найвищий рівень міжнародної координації. Це передбачає не лише розвиток наявних форматів, а й створення “нових регіональних і тематичних коаліцій”. Стратегічним завданням залишається повноправна інтеграція України в НАТО.

Четвертим пунктом Зеленський назвав масштабування на всі підрозділи “кожного позитивного прикладу бойових бригад”. Тобто те, що вдалося одним підрозділам, що зміцнює захист України, потрібно поширювати на інші підрозділи ЗСУ.

Президент нагадав, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в умовах сучасної війни. А тому все, що дає такий захист, має працювати на військових та безпеку: від тренувань до медичного забезпечення бригад, від постачань зброї до комунікації з рідними воїнів.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності шанобливої, чіткої та вчасної комунікації з рідними військовослужбовців, зокрема полеглих захисників.

– Усі такі родини мають реально відчувати, що пам’ять про полеглих воїнів безумовно є цінністю для нашої держави, для кожного в системі оборони. Спілкуючись із різними бригадами, із різними нашими воїнами, ми часто бачили, як люди отримували нагороду, ще коли були живі. А в руки цю нагороду отримувала вже родина після смерті воїна. Це абсолютно несправедливо, і треба вирішити це питання, – заявив Зеленський, додавши, що це елемент поваги до захисників.

П’ятий пріоритет, який озвучив президент – це “новий рівень прозорості” в системі оборони. За його словами, суспільство, передусім воїни, мають довіряти тому, як функціонує весь сектор оборони.

– Максимальна прозорість і максимальне збереження довіри – це міцність для всього сектору. І це буде одним із пріоритетів міністра. Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. Тому якщо глибоко реформувати і робити конкретні кроки, я би радив робити це швидко. Інакше довіра може піти… Війна триває, і саме довіра – це те, що може зміцнити міністерство, – наголосив Зеленський.

Рустем Умєров зі свого боку окреслив п’ять пріоритетів своєї роботи на новій посаді, які в основному перегукуються з тим, про що говорив президент:

1. Формування суб’єктності Міноборони. Як пояснив новий міністр, воно має стати головною інституцією для координації Сил оборони. Це стосується як формування стратегії оборони України, так і координації завдань, розподілу ресурсів між оборонними відомствами.

2. Військові – найвища цінність. Вся діяльність міністерства має бути спрямована на посилення захисників, забезпечення їх усім необхідним: озброєнням, військовою технікою, формою, спорядженням, засобами індивідуального захисту, харчуванням. Йдеться також про захист прав військових, якісну медицину, постійне навчання та підвищення кваліфікації.

3. Посилення та розширення міжнародної коаліції. За словами Умєрова, потрібно створювати “нові, може, й неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні союзи”.

4. Нульова толерантність до корупції та диджиталізація. По-перше, потрібно привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. А по-друге, цифровізувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики. Планується запровадити електронний військовий квиток, цифровізацію ВЛК та шпиталів, електронний журнал.

5. Розвиток українського виробництва озброєння.

– Україна поверне своє, і цього разу кожен метр і кожен сантиметр нашої землі буде під українським прапором… Наш план – перемога, маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше, – наголосив Умєров.

6 вересня Верховна Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Цьому передувала відставка попереднього очільника Міноборони Олексія Резнікова.

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