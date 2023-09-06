Працює на результат: чим Рустем Умєров може допомогти Україні на посаді міністра оборони

В Україні під час повномасштабного вторгнення Росії та безперервних бойових дій на посаді був змінений міністр оборони, новим очільником оборонного відомства став Рустем Умєров.

Таке рішення зі зняттям Олексія Резнікова викликало чимало запитань, оскільки колишній глава Міноборони встиг зарекомендувати себе як гарний дипломат на переговорах із колегами та успішний “здобувач зброї” для України.

Разом із тим, внутрішні проблеми в оборонному відомстві нікуди не зникли за каденції Резнікова.

Що може змінитись у Міністерстві оборони з призначенням Рустема Умєрова, як таке кадрове рішення вплине на поставки зброї з боку Заходу, та що може привнести особистість нового міністра в допомогу для України з-за кордону – читайте на Фактах ICTV.

З чим передають Міноборони

Звільнення з посади Олексія Резнікова відбувається тоді, коли українські війська ведуть повільний і кровопролитний наступ для звільнення своїх територій. Контрнаступальні дії Сил оборони ведуться, зокрема, технікою, отриманою від західних союзників України.

Чимало експертів та оглядачів вважають, що саме Олексій Резніков зміг знайти спільну мову з міністрами оборони по всьому світу, запровадити Контактну групу з питань оборони України (Рамштайн) та налагодити особисті добрі стосунки з багатьма очільниками оборонних відомств Заходу.

Разом із тим, останнім часом Міноборони України все частіше сколихали скандали, коли журналісти чи інші державні служби вказували б на корупційну складову в державних закупівлях. Разом із тим, через недоведеність оприлюднених даних про нібито корупцію, Міноборони, зокрема, позивалось проти ЗМІ та Держаудитслужби для відстоювання ділової репутації.

Дійшло до того, що колишній міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі журналістам та нардепам, що в разі того, якщо твердження про корупційні закупівлі, наведені журналістами, підтвердяться, він залишить посаду. Якщо ж ні, і державні закупівлі Міноборони будуть прозорі й чесні, то репутаційні втрати мали б понести нардепи та представники ЗМІ, з якими Резніков укладав парі.

Втім, вже ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський оголосив, що запропонував посадовцям кадрову ротацію у вигляді зняття з посади Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.

Як заявив у коментарі Фактам ICTV український політолог Володимир Фесенко, для Умєрова наразі одним із головних завдань буде саме наведення ладу всередині Міністерства оборони.

– Головне завдання, для чого поміняли міністра, бо треба навести лад всередині міністерства. Навести лад із державними закупівлями. Покласти край тим скандалам та конфліктам, які лихоманять міністерство не менш як пів року, якщо не більше, – каже він.

Чи зазнає змін Рамштайн

Чимало занепокоєнь викликала кадрова ротація в Міноборони і через ту роль, яку займав Резніков серед колег із західних оборонних відомств.

За каденції колишнього міністра щомісячно проводились засідання Контактних груп з оборони України, як наживо, так і в онлайн-форматі. Під час офлайн-зустрічей було особливо помітно важливість особистих стосунків між главами Міністерств оборони.

Разом із тим, політолог Фесенко каже, що не варто перебільшувати значення міністра в переговорах у форматі Рамштайн.

– Головні перемовини відбуваються не в Рамштайні. Рамштайн – це логістика; узгодження того, про що домовляються керівники держав, – каже політолог.

Крім того, Рустем Умєров відомий тим, що у минулому мав досвід у переговорах з іншими країнами, а також, за повідомленнями з медіа, має досить непогану англійську, оскільки свого часу тісно працював зі Сполученими Штатами.

На думку Фесенка, в ексміністра Резнікова та Умєрова дуже різні стилі поведінки. Резніков, каже Фесенко, був на посаді дуже “відкритою, позитивною” людиною, якій було легко встановлювати контакти.

– Але якщо казати про переговори, то досвід Умєрова більш різноманітний та насичений. Умєров, за неофіційними даними, був одним з головних, якщо не головним, переговорником з мусульманським світом. Він брав участь у переговорах в Саудівській Аравії, брав участь у переговорах з Росією в березні 2022 року, він є одним з головних переговорників з Туреччиною. Тому переговорний досвід в Умєрова точно не менший, ніж у Резнікова. Просто він інший, – каже політолог.

Якщо для Резнікова був характерний яскравий стиль, який можна назвати роботою на публіку, то Умєров “працює на результат, а не на публіку”, каже Фесенко.

Водночас, політолог звертає увагу на те, що останнім часом Рамштайн “працює як машина”, а зустрічі перейшли вже з офлайн-формату – в онлайн. Тому питання поставок вже узгоджене. Важливішим на сьогодні є питання розширення виробництва всередині західних країн, а це питання поза межами компетенцій українських посадовців.

Україна та арабські країни

В контексті призначення Умєрова, який ще й є кримським татарином, для багатьох постало питання про те, чи зможе його попередній досвід переговорів з Туреччиною та Саудівською Аравією вплинути на країни мусульманського світу, які все ще коливаються та дотримуються нейтралітету в питанні підтримки однієї зі сторін в російсько-українській війні.

За словами Фесенка, таке призначення Умєрова на посаду міністра оборони, навпаки, може обмежити його від переговорів з країнами, що сповідують іслам.

– Одна річ, коли він мав інший державний статус, то багато чого робив неофіційно. Зараз він на виду, тому його активність в цьому напрямку буде обмежена, – каже він.

Разом із тим, крім арабських країн, Фесенко звертає увагу на розширення переговорів щодо питань постачання зброї з іншими державами, як-от країни Глобального Півдня чи Південна Корея.

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