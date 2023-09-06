Обмеження на виїзд для жінок та альтернативний шлях для експорту зерна з України: 561-й день війни
Головні події 561-ї доби повномасштабної війни Росії проти України читайте в текстовій онлайн-трансляції за 7 вересня 2023 року.
Головні події 562-ї доби повномасштабної війни Росії проти України читайте в текстовій онлайн-трансляції за 8 вересня 2023 року.
У Брянську дрони знов атакували завод мікроелектроніки Кремній Ел
У російському Брянську безпілотники атакували промисловий об’єкт.
Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає.
Після повідомлення Богомаза російське Міноборони відзвітувало про перехоплення над Брянськом двох безпілотників. Один з них був нібито знищений у повітрі.
За даними росЗМІ, в Брянську дрони атакували завод Кремній Ел – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.
Залужний обговорив із французьким колегою потреби ЗСУ і підготовку військових
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові із начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром обговорив потреби української армії та питання підготовки військових на території Франції.
Про це 7 вересня головнокомандувач повідомив у своєму Telegram-каналі.
– У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції, – йдеться в повідомленні.
Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ.
– Домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України, – додав Залужний.
США оголосили про ще один пакет допомоги Україні на $600 млн
Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $600 млн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.
До нового пакету допомоги від США увійшли:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 105-мм артилерійські снаряди;
- боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;
- засоби радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.
Росія випустила в бік України дві групи БпЛА – Повітряні сили
Зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу Shahed з Чауди (Крим) та кількох груп Shahed з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія), повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Військові додали, що будуть окремо повідомляти про зміну обстановки та напрямок руху.
США планують провести нову інспекцію військової допомоги для України
Генеральний інспектор Пентагону планує провести аудит військової бухгалтерії, щоб переконатися, що все було чесно у зв’язку з тим, що раніше цього року оборонне відомство США визнало, що фактично виявило $6,2 млрд через “помилки в оцінці” зброї, призначеної для України.
Про це йдеться в листі генінспектора Пентагону.
Йдеться про ревізію так званого PDA (Presidential Drawdown Authority) – президентських повноважень зі скорочення озброєнь, взятих безпосередньо з американських запасів для допомоги Україні.
– Мета цього аудиту – визначити масштаби і вплив зміни оцінки вартості активів, наданих у березні 2023 року в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), визначити, чи дотримувалися компоненти Міністерства оборони чинної політики при оновленні вартості предметів, наданих Україні в рамках PDA, і оцінити, чи відповідає чинна політика оцінки вартості PDA федеральним законам і нормативним актам, – йдеться в листі.
Офіс дає департаментам і службам п’ять днів на те, щоб вибрати своїх відповідальних осіб, які будуть відповідати на запитання.
– Ми можемо переглянути мету в ході аудиту, а також розглянемо пропозиції керівництва щодо додаткових або переглянутих цілей. Ми плануємо провести цей аудит відповідно до загальноприйнятих стандартів урядового аудиту, розроблених Управлінням урядової підзвітності, – додав генеральний інспектор Пентагону.
Проти хакерів, пов’язаних із Росією, ввели санкції у США та Британії
У четвер, 7 вересня, Сполучені Штати Америки в координації із Великою Британією запровадили санкції проти членів російського кіберзлочинного угруповання Trickbot. Загалом до списку потрапили 11 осіб.
Про це поінформували в Міністерстві фінансів США.
– Росія вже давно стала притулком для кіберзлочинців, включно з групою Trickbot, – зазначається в повідомленні.
У санкційному списку – адміністратори, менеджери, розробники та програмісти, які сприяли діяльності Trickbot.
За даними Мінфіну США, це угруповання має зв’язки з російськими спецслужбами. Цілями кіберзлочинців були урядові установи США та американські компанії, а також лікарні. Під час пандемії коронавірусу хакери здійснювали атаки на об’єкти критичної інфраструктури в США та постачальників медпослуг.
Як пояснили у відомстві, Trickbot – це троянський вірус, що еволюціонував зі шкідливої програми Dyre. Остання використовувалася росіянами (мешканцями Москви) для крадіжки банківської інформації. Атаки на неросійські підприємства та організації розпочалися в середині 2014 року.
Вірус Trickbot фахівці в сфері кібербезпеки вперше виявили в 2016 році.
– Dyre і Trickbot розробила та експлуатувала група зловмисників для крадіжки фінансових даних у цілей за межами Росії. Троян Trickbot заразив мільйони комп’ютерів по всьому світу, включно з комп’ютерами американських компаній і приватних осіб, – наголосили в Мінфіні США.
Зазначається, що цей вірус перетворився “на набір шкідливого програмного забезпечення”, який надає кіберзлочинцям Trickbot можливість здійснювати атаки, зокрема з вимогою викупу.
Маляр назвала напрямки, де Росія намагається контратакувати позиції ЗСУ
Росія готується до активізації наступальних дій на декількох напрямках Сходу України, чим намагається відтягнути сили ЗСУ з Півдня.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, фронт на сьогодні має структури, коли на Півдні країни основний етап наступу українських сил, коли ж на Сході – основний напрямок ворога.
– Схід в нас неоднорідний. Є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону – це Куп’янський, Лиманський, Авдіївський та Маріїнський. Але в нас є і Бахмутський напрямок, де зараз якраз у нас є успіхи і ми там поступово наступаємо. Саме це і бентежить ворога. Вони намагаються докласти усіх зусиль, щоб на Півдні зупинити наші наступальні дії, і на Бахмутському напрямку на Сході. Основна боротьба точиться саме довкола того, щоб зупинити наші Збройні сили, – каже вона.
Маляр додала, що Росія вдається до різних тактик, щоб спробувати знизити темп просування українських військових. Зокрема, ворог намагається відвертати увагу військ ЗСУ і розпорошувати зосередження сил.
– Якщо ви слідкуєте за новинами, то, мабуть, помітили, що час від часу в нас ідуть загострення на Куп’янському та Лиманському напрямках. В нас також доволі складна ситуація на Маріїнському та Авдіївському напрямку, – пояснила вона.
Заступниця міністра оборони каже, що сьогодні військове керівництво України спостерігають зосередження сил противника, щоб активізувати свої дії на Лиманському та Куп’янському напрямках.
Наєв прокоментував можливі удари РФ по критичній інфраструктурі
Україна отримала більше систем протиповітряної оборони з минулої зими, тому ефективність роботи під час чергових російських атак буде вищою.
Про це у коментарі Reuters заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, військові розуміють, що Росія не відмовилася від своїх злочинних намірів бити по об’єктах критичної інфраструктури України.
Так ворог хоче завдати шкоди нашій державі та її економіці.
– Минулої зими у нас було менше (систем ППО. – Ред.). Зараз ми отримали більше, тож ефективність буде вищою, – сказав Наєв.
Генштаб: за добу відбулось 34 бойових зіткнення, ситуація на Півдні та Сході – складна
Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 7 вересня.
За даними військових, ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
У Генштабі додали, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.
Переглянути ситуація за окремими напрямки можна у зведенні Генштабу.
Стало відомо, як Кремль збирається провести “вибори” на окупованих територіях
Під час запланованих з 8 по 10 вересня фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України, російські загарбники мають намір залучити студентів “волонтерських рухів”, бюджетників, а також – “гастролерів” із РФ.
Під час нелегальних виборів на дільницях працюватиме спеціально підготовлена “масовка” з боку ворога, повідомляє Центр національного спротиву.
Підготовку до “виборів” росіяни розпочали давно. Зокрема, сьогодні, 7 вересня, останній день “дострокового голосування”, яке окупанти проводять на вулицях і за місцем проживання. Натомість у п’ятницю, 8 вересня, росіяни відкриють “дільниці”, які працюватимуть упродовж трьох днів.
– Враховуючи, що ці “дільниці” будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра (8 вересня. – Ред.) на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їхні працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер “журналістів”, – йдеться у повідомленні ЦНС.
Той факт, що дільниці переважно будуть порожніми, росіяни теж зможуть пояснити своїй аудиторії. Вони запевнятимуть, що більшість населення проголосувала за місцем проживання.
Серед українців, які потрапили в полон РФ, близько 90% пройшли тортури – генпрокурор
Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження у російському полоні.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальним доповідачем ООН з питань катувань Еліс Едвардс. За його словами, на всіх деокупованих територіях українська сторона знаходить подібні свідчення.
– Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, в яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах, – стверджує генеральний прокурор.
Зраднику-кримчанину, який обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним повідомили про підозру
Кримчанину-зраднику, який обстрілював з гранатомета позиції Сил оборони України під Роботиним Запорізької області, повідомили про підозру. Йому загрожує довічне тюремне ув’язнення.
За даними Служби безпеки України, ще один бойовик окупаційних угруповань РФ воював проти ЗСУ на південному фронті. Його взяли у полон під час боєзіткнення в районі Роботиного навесні 2023 року.
Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року вступив до лав 810 бригади морської піхоти ЗС РФ. Там його призначили на посаду стрільця, де він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси.
Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ. Вже на передовій зрадник облаштовував фортифікаційні споруди й додаткові вогневі точки армії РФ.
Президент Фінляндії заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перспектив завершення путінської війни проти України найближчим часом, а також, як повідомляє видання Yle, вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.
– Росіяни добре окопалися на своїх оборонних позиціях. Боротьба триватиме далі, – сказав він під час спілкування із журналістами.
Президент Фінляндії також прокоментував падіння російських безпілотників на території Румунії, зазначивши, це додаткова демонстрація того, що подібні інциденти можуть траплятися – умисно чи випадково.
В межах ротації: РФ вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі
Країна-агресор Росія у межах ротації вивела з території Білорусі практично всі свої підрозділи. Вони проходили там військову підготовку.
Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
– На даний момент Росія вивела у межах ротації практично всі свої підрозділи, які проходили і завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були, – наголосив він.
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці 6 вересня загинуло подружжя
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці Донецької області 6 вересня загинуло подружжя.
Наталія та Микола Ширай вирощували квіти та продавали їх на тому самому ринку.
Як повідомили друзі родини, чоловік загинув миттєво, згорів в авто, жінку у важкому стані доправили до місцевої лікарні з наскрізним пораненням живота, але, на жаль, травми були несумісними з життям.
У подружжя залишилося дві доньки.
Україна запропонувала Туреччині відновити зерновий коридор без участі РФ
Україна передала Туреччині пропозицію відновити Чорноморську зернову ініціативу без участі РФ. Йдеться про коридор для експорту української агропродукції.
Про це розповів сьогодні на брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар.
Він нагадав, що зараз функціонує так званий тимчасовий зерновий коридор із портів України.
– Пропозицію про роботу (зернового коридору, – Ред.) без Росії передано турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, це насправді раціональний шлях, – зазначив Боднар.
В питанні обміну всіх на всіх є перешкоди з боку РФ – Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного національного телемарафону Єдині новини заявив, що наразі існують перешкоди з боку Російської Федерації у питанні обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх. Проте Україна готова подолати цю перепону.
– Процес обміну військовополоненими триває і зараз. Є певні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію РФ. Але ми й це подолаємо, – вважає глава української розвідки.
Торік Маск таємно відключив Starlink для зриву атаки флоту РФ українськими БпЛА
CNN повідомляє, що торік Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму для зриву атаки флоту ЗС РФ українськими морськими безпілотниками.
Видання пише, що дрони з вибухівкою вже наблизилися до флоту, проте раптово “втратили зв’язок і нешкідливо викинулися на берег”.
Повідомляється, що рішення Маска було викликане побоюванням того, що Росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю, однак глава Мінцифри України Михайло Федоров переконав бізнесмена відновити зв’язок.
У Повітряних силах показали, як Gepard знищував БпЛА на Одещині
У Повітряних силах ЗСУ показали роботу установки Gepard на Одещині під час атаки безпілотників в ніч проти 7 вересня.
Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії
Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії. Київ планує розвивати цей транспортний коридор.
Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Переговори відбулися на полях саміту ініціативи Трьох морів у Бухаресті
– Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти… Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору, – зазначила Свириденко.
НАБУ і САП повідомили про підозру Коломойському
Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ ПриватБанк Ігореві Коломойському.
Як повідомила пресслужба НАБУ, крім нього підозри отримали ще п’ять осіб, які є колишніми працівниками банківської установи.
Було встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.
На Куп’янському напрямку РФ сформувала “ударний кулак”, але бракує техніки – ЗСУ
РФ продовжує готувати свої резерви, вже сформовано перші штурмові загони, які активно використовує в районі Новоєгорівки на Куп’янському напрямку, проте їм не вистачає техніки.
Ворог тричі за добу намагався штурмувати це селище, але безуспішно, повідомив речник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.
– З технікою у них складно, фіксуємо некоплект. І такі джерела, як Oryx, фіксують підбиття танків Т-55. Тобто ми можемо зробити висновок про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів, – наголосив військовий.
Розвідка США оцінила можливості України прорвати лінії оборони РФ до кінця року
В американській розвідці вважають реальною можливість того, що Збройні сили України прорвуть решту ліній оборони РФ під час контрнаступу на Півдні. Однак це буде “дуже складно”.
Таку оцінку озвучив Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міноборони США в інтерв’ю The Economist.
Зазначається, що після трьох місяців поступового прогресу та просування контрнаступ ЗСУ на Півдні набирає обертів. Українські воїни прорвали першу лінію оборони окупантів у районі села Роботине (Запорізька область) і атакують другу.
– Якби ми розмовляли про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс… насправді досить значний, – зазначив Трент Мол, коментуючи події на фронті.
На Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП, який підтримував РФ
У Закарпатській області повідомили про підозру священнику Української православної церкви (Московського патріархату) за поширення пропагандистських наративів і привласнення земель, на яких був збудований храм.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, клірик мав популярність у соціальних мережах і поширював там антиукраїнські наративи.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили брошури та книги, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав.
У МВС зазначили, що було виявлено й роздруківки з текстами пісень, в яких прославляють подвиги російських окупантів та публікаціями молитов зі згадками патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва.
У селах Строївка та Тополі на кордоні з РФ підняли українські прапори
Бійці Сталевого кордону Гвардії наступу підняли українські прапори в населених пунктах Строївка та Тополі, розташованих на кордоні Харківської області та Росії у так званій сірій зоні.
Про це повідомляють у МВС України.
Зазначається, що після звільнення Харківської області від російських окупантів під час торішнього контрнаступу ці населені пункти були всіяні мінами, і заходити на цю територію було небезпечно.
– Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли державний прапор України, – наголосили у МВС.
Під час нічної атаки Сумщини пошкоджено 20 квартир – ОВА
У Військовій адміністрації Сумської області повідомили, що в ніч проти 7 вересня ворожий БпЛА типу Shahed-136 влучив по житловому кварталу міста Суми.
– Пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.Як уже зазначали вище, ще один БпЛА вдалося знищити завдяки нашій ППО. На щастя, без жертв, – йдеться у повідомлені.
З 1 жовтня жінки-медики мають стати на військовий облік
Жінки, які мають медичну освіту, повинні з 1 жовтня 2023 року ставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП, або ж військкоматах).
Це необхідно для того, щоб перевірити мобілізаційний ресурс. Про це заявив начальник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.
– Жінки проходитимуть медичний огляд. Встановлюватиметься ступінь придатності до військової служби. Ця процедура потрібна для уточнення, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників, – стверджує він.
За його словами, жінки з медичною освітою з жовтня повинні прийти до ТЦК і СП, щоб стати на військовий облік. Це не свідчить про те, що жінок одразу мобілізуватимуть та відправлятимуть на фронт.
Зеленський представив нового міністра оборони та окреслив завдання для Умєрова
У четвер, 7 вересня, президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.
За словами глави держави, по-перше, йдеться про нову суб’єктність Міноборони, яке відповідає за координацію всього оборонного сектору.
– Стратегічна роль міністерства та його реальний координувальний вплив мають бути очевидні нашому суспільству. Результати такої роботи повинні посилювати нашу здатність звільняти українську землю, – зазначив Зеленський.
Детальніше у матеріалі.
Китай змінив нейтральність на більш проукраїнську позицію – Bloomberg
Китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо підсумкового комюніке саміту G20, зайняли більш проукраїнську позицію. Про це агентству Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопоставлений французький чиновник.
– Нейтральна позиція Китаю в минулому була вигідна Москві. Проте Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком, – йдеться у повідомленні.
Французький чиновник зазначив, що всі країни G20 домовилися про спільну мову щодо війни в Україні.
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, до якого серед іншого ввійдуть боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams. Про це йдеться в заяві Пентагону.
Такі снаряди мають велику швидкість після випуску та здатні пробити броню російського танка з великої відстані. Україна отримає 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном. Самі ж танки повинні прибути до нас найближчими тижнями.
На Таврійському напрямку за добу ЗСУ знищили понад 300 окупантів
Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог 26 разів атакував позиції Сил оборони та здійснив 780 обстрілів. Також російські окупанти завдали одного ракетного удару та 21 авіаудару.
Артилерійські підрозділи ЗСУ таврійського напрямку протягом доби виконали 1527 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становлять 307 осіб (безповоротні – 114, поранені – 187, полон – 6).
Бійці ВМС знищили два російських катери
За минулу добу українські Військово-морські сили знищили два російські катери, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів. А також знищили 24 окупантів.
Росіяни атакували з безпілотника двох в Одрадокам’янці Херсонської області. Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 і 46 років. Наразі вони перебувають у лікарні.
Ще близько 09:40 по селу вдарила ворожа артилерія. Поранення отримав 50-річний чоловік. Він помер.
Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що окупанти поцілили по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби.
У Мелітопольському та Бердянському районах фіксують рух техніки та збільшення кількості російських військових на Запорізькому відтинку фронту. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Техніку та озброєння везуть і з боку Криму, і через Новоазовськ-Маріуполь. А поки що живу силу противника доставляють з усіх регіонів Росії.
У Запоріжжі чути вибухи!
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну майже 250 людей загинуло, ще близько 500 отримали поранення в результаті підриву боєприпасів. Про це повідомили в Мінреінтеграції.
У районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням.
Втрати РФ у війні на 07.09.2023:
- особового складу – близько 266 900 (+610) чол,
- танків – 4506 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 8703 (+21) од,
- артилерійських систем – 5722 (+37) од,
- РСЗВ – 753 (+5) од,
- засобів ППО – 506 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- вертольотів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22) од,
- крилатих ракет – 1455 (+8) од,
- кораблів / катерів – 19 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27) од,
- спеціальної техніки – 859 (+7) од.
Сили ППО вночі збили 25 дронів-камікадзе Shahed
Ворог запустив безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – у Криму).
Усього зафіксовано пуски 33 Шахедів, переважно у напрямку південних районів Одеської області.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 25 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Росія може виробляти лише “десятки” крилатих ракет Калібр і меншу кількість ракет Іскандер на місяць. Це не дозволить агресору поповнити свої запаси до рівня 2022 року.
Юсов зазначив, що РФ намагається отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, мікросхеми і чіпи, а “сірий імпорт” і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.
Російські джерела також розповіли, що ОПК РФ не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, життєво важливої для операцій на фронті. Збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в брудних, дощових умовах.
Минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера міста Козача Лопань Харківського району пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.
У селі Глушківка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. У с. Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.
За минулу добу ворог 68 разів обстріляв Херсонщину, випустивши 239 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, БпЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
В областях України пішли відбої повітряної тривоги
В областях України пішли відбої повітряної тривоги.
У Сумській області працює ППО
Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що в області працює ППО та закликав зберігати спокій.
Загроза БпЛа: на Одещині лунають вибухи
Вночі 7 серпня на Одещині пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційної інформації наразі немає.
У Східних регіонах загроза застосування балістичного озброєння
У Східних регіонах є загроза застосування балістичного озброєння.
– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – закликають у Повітряних Силах ЗСУ.
У низці областей України повітряна тривога
У низці областей України лунає повітряна тривога.
Група ударних БпЛА прямує до Ізмаїльського району – Повітряні Сили
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря прямує до Ізмаїльського району.
У Сумах пролунали вибухи – ЗМІ
У ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумах.
На Сумщині ракетна небезпека – Повітряні Сили ЗСУ
У Сумській області ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
В Одеській області є загроза застосування шахедів – ЗМІ
У пабліках пишуть, що є загроза застосування Шахедів на півдні Одещини.
У Херсонській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА
У Херсонській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.
– У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття, – йдеться у повідомленні.
У Чорне море на бойове чергування РФ вивела надводний ракетоносій
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій, на борту якого може знаходитися вісім крилатих ракет типу Калібр.
Про це у Telegram повідомляють Сили оборони півдня України.
– Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат “адмірал Ессен” може бути споряджений 8 ракетами типу Калібр, – йдеться у повідомленні.