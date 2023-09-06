Обмеження на виїзд для жінок та альтернативний шлях для експорту зерна з України: 561-й день війни

7 Вересня 2023, 21:26

США планують провести нову інспекцію військової допомоги для України

Генеральний інспектор Пентагону планує провести аудит військової бухгалтерії, щоб переконатися, що все було чесно у зв’язку з тим, що раніше цього року оборонне відомство США визнало, що фактично виявило $6,2 млрд через “помилки в оцінці” зброї, призначеної для України.

Про це йдеться в листі генінспектора Пентагону.

Йдеться про ревізію так званого PDA (Presidential Drawdown Authority) – президентських повноважень зі скорочення озброєнь, взятих безпосередньо з американських запасів для допомоги Україні.

– Мета цього аудиту – визначити масштаби і вплив зміни оцінки вартості активів, наданих у березні 2023 року в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), визначити, чи дотримувалися компоненти Міністерства оборони чинної політики при оновленні вартості предметів, наданих Україні в рамках PDA, і оцінити, чи відповідає чинна політика оцінки вартості PDA федеральним законам і нормативним актам, – йдеться в листі.

Офіс дає департаментам і службам п’ять днів на те, щоб вибрати своїх відповідальних осіб, які будуть відповідати на запитання.

– Ми можемо переглянути мету в ході аудиту, а також розглянемо пропозиції керівництва щодо додаткових або переглянутих цілей. Ми плануємо провести цей аудит відповідно до загальноприйнятих стандартів урядового аудиту, розроблених Управлінням урядової підзвітності, – додав генеральний інспектор Пентагону.